內房｜北京樓市重磅新政︰堵「假離婚買房」漏洞

8月5日，北京市住建委發布《關於進一步完善商品住房限購政策的公告》，明確夫妻離異的，若原家庭在離異前已擁有2套及以上住房，自離異之日起3年內，任何一方均不得在本市購房。新規自5日起執行。

北京市住建委通過微信公眾號「安居北京」發布公告並稱，今年上半年，受需求釋放、「學區房」、違規資金流入等因素疊加影響，北京市二手房成交過熱，價格上漲。

中國證券時報網報道，為落實「房子是用來住的、不是用來炒的」的定位，北京市保持從嚴調控的政治定力，着力「打補丁」「堵漏洞」，進一步完善北京市房地產市場調控長效機制，促進市場平穩健康發展。經北京市政府同意，北京市住建委印發了《關於進一步完善商品住房限購政策的公告》。

北京市住建委相關負責人表示，此次出台的新規，旨在遏制「假離婚」購房，也是落實中央關於加快發展保障性租賃住房和進一步做好房地產市場調控工作會議的精神，保持調控定力不動搖。

該負責人介紹說，《公告》自8月5日起實施，在《公告》發布前提交離婚申請，尚未正式辦理離婚登記的，離婚後仍然按照原先的政策執行。

今年以來，北京的住房市場非常火爆。統計顯示，上周（7月26日—8月1日）北京市商品房成交1960套，按月上漲10%；成交面積23.76萬㎡，按月下降3%；成交均價49445元人民幣/㎡，按月上漲23%；成交金額117.47億元，按月上漲19%。

其中，住宅房方面的成交總體表現為量價齊漲，成交量為1511套，按月前一周增加302套；成交面積為19.49萬平，成交金額104.53億元，按月前一周上漲45.5%；成交均價為53619元/平，按月前一周上漲7.6%。