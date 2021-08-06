快手解禁股價尋底　創辦人稱Strong Hold　專家：穿呢個價就斬纜

快手（1024）上市數月，股價遭腰斬，隨著昨日（5日）38.8億股解禁 ，跌穿100元大關，內媒又指出網絡視頻平台需回歸正確價值取向，快手今早一度失守80元，後跌幅收窄，現跌6.2%，報83.6元，成交額43.4億元。

雖然快手面臨「解禁」大考，但創辦人明言「Strong Hold」。但是分析師就不看好快手前景，並稱若跌穿78.6元低位，就要忍痛斬纜！

2月5日，快手正式掛牌港交所上市。（網易財經）

38.82億股解禁

一般而言，IPO後一段時期內，有部份股東的股份受限於禁售期，不可以沽出。禁售限期由半年或更上時間。於2月5日掛牌的快手，由於快手的主要股東及基石投資者設有6個月禁售期，意味該批股份昨日﹙5日﹚開始解禁，可以進行配股、押股等行動。

據記者翻查中央結算系統﹙CCASS﹚，發現今年2月至今，市場中介者持股量從2月的4.83億股增加至近日的18.5億股，半年間佔已發行股份的百份比便由11.63%增加至44.49%，

雖則是次快手股票的解禁對象主要包括基石投資者、機構股東、持股高管以及員工等，但據內媒報道，快手內部會議上，被問及「解禁期到了，管理層會不會減持」等問題時，快手核心高管均表示堅定持有、不減持，兩位創始人宿華和程一笑明確表示「不賣」。

內媒：網絡視頻平台需回歸正確價值取向

雖然創辦人明言「Strong Hold」，但從業務來看，快手始終為內地短視頻行業的二哥，而據內媒呼籲網絡視頻平台需回歸正確價值取向，短視頻或面臨整改寒冬。

內地《經濟日報》發表評論稱，在「內容為王」還是「流量為王」這道選擇題中，平台運營企業如偏私於「流量為王」，勢必會出現一批低質、低俗、低智直播賬號。

平台運營企業尤需釐清內容與流量的因果關係，回歸到「內容為王」的正確價值取向上來，構建更科學合理、更符合用戶期待的推薦機制及算法。

信誠證券聯席董事張智威表示，快手股價持續向下情況，投資者不應沾手。（資料圖片）

張智威：跌穿呢個價就要忍痛斬纜！

對於快手股價續尋底，信誠證券聯席董事張智威表示，根本毋須要再睇快手，一方面公司首季業績仍處於虧損，同時投資者擔心短視頻行業會成為被監管對象，加上部份股東股份禁售期已過，全皆為不利消息，在股價持續向下情況，明言投資者不應沾手。

他又指出若投資者是在新股招股時抽中，可以按上市後新低價78.6元為參考，若跌穿此水平便不如忍痛斬纜。