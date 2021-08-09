分析師操盤重視一原則！　年內近九成選股跑贏大市｜聶振邦

相信大家留意到自7月12日中午三巽控股 （6611）截止認購申請後事隔三週多，在8月3日至8月6日中午理想汽車─W（2015）進行招股，亦是由7月13日至今超過三週，唯一的IPO新股，但銷情卻與股份名稱大相逕庭，公開發售部分的孖展認購率僅2.31倍，即或計及現金認購，市場預算認購率亦只得6.78倍，遠低於15.00倍觸發配售部分回撥機制啟動門檻，可見銷情絕不理想。

面對內地各行各業的整頓規管陰霾持續，8月新股市場相信亦見淡靜，有見及此，筆者在撰文時作出調節，擴大分析股份範圍，除了新股，亦與大家分享對細價股的看法。

內地監管不斷，令一眾大價股如美團（3690）、快手（1024）等從高位下挫不少，跌幅高達近8成。（視覺中國）

大價股不一定是「投資王道」！

相信大家也留意到這是市場上極少找到股評的範疇，主因有二，其一是具備分析細價股能力的股評人較罕見，皆因在普遍投資者心目中這類股份的投資價值極低，所以大量股評人認為也沒有鑽研審視這類股份的必要；其二是市場上對細價股的評價傾向負面，不少人將細價股與老千股劃上等號，視為買入後蒙受損失的風險極大，故此不屑一顧。然而，結合了超過二十年投資經驗的筆者得出一個結論：「在股票投資世界沒有必然值得投資或不值得投資的股份。」

任何的股份都有具備進場吸引力的時間，關鍵只在於入市時機，以及能為投資者產生利潤的日子有多長。因此，以大價股作中長線投資不應視為王道；實業股不能斷言是低風險投資；市場公認的財技股或細價股也可望帶來豐厚的回報。

由此可見，在任何的投資時刻，都不宜輕看或藐視別人的投資理念，要知道當我們在投資時經歷風光的日子，或許只是時機造就；並且也該緊記時移勢易的道理。誠然今年7月以來對於市場上一直受追捧的熱門港股投資者，帶來一記重擊，亦為主力交易財技股或細價股的投資者，帶來一陣心涼。

「貴買就為損手埋下伏線」

從歷史高位計起，截至2021年8月6日收市，例子快手（1024）和移卡（9923）分別累跌79.68%（從417.80元跌至84.90元） 和71.03%（從122.70元跌至35.55元），而跌幅較少的京東健康（6618）和美團（3690），亦分別累跌61.54%（從198.50元跌至76.35元）和53.52%（從460.00元跌至213.80元），就高位而言全屬百元以上的大價股，但變成有三隻已不再是「紅底股」；美團亦累跌逾246.00元，市值蒸發高近1.4萬億元，難道不是投資者的血汗錢所產生的嗎？任何股份投資都離不開一個原則：「買得貴就為損手埋下伏線。」

早前中國市監局宣布，阿里、騰訊、滴滴、蘇寧、美團五大互聯網平台共22起合併或收購案均違反了《中華人民共和國反壟斷法》第二十一條，分別處以50萬元罰款。（資料圖片）

其實任何股份都有合理價值，筆者很喜歡美國著名投資者巴菲特的恩師格雷厄姆（Benjamin Graham）早於1934年底首部著作《證券分析》（Security Analysis） 提出的「安全邊際」（Safety Margin）理念，當股價遠低於合理價值，才具備進場的誘因，亦可將損手的風險大為減少。

重視「安全邊際」選股理念

筆者以「安全邊際」理念選股，在2015年開始趨向成熟，而2021年1至7月，分析了144隻股份，相對期內的142個交易日，略多於平均每個交易日選出1隻股份，可見是海量的分析。若以分析後緊接交易日的開市價，相對其後錄得的股價高位（截至8月6日收市），升幅逾一成的105隻股份（包括19隻倍升股，升幅介乎100.00%至530.65%），佔比近七成三。

若考慮到恒指表現，以每月首個交易日開市位，相對其後高位，1至7月的每月最大升幅為15.12%、9.58%、1.54%、3.13%、2.90%、1.14%和0.00%，平均值為4.77%，而筆者選出的144隻股份，升幅高於4.77%的則有127隻，就是超過八成八的股份跑贏大市，反映是相同不俗的選股績效。

至於144隻股份的總體績效，平均升幅為50.55%，較大市的4.77%，高出近45.80%，證明以合理值對比現價的選股策略，不論是大中細價股，都是值得參考的方法。因此在日後的撰文，在分析股份時筆者會嘗試提供股份的合理值，以便大家認清不同股份的潛在升幅大小。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人。