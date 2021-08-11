聯想首季多賺1.19倍　至4.66億美元創新高

聯想集團（0992）公布，截至6月底止，首季股東應佔溢利按年升119%，至4.66億元（美元．下同），創歷史新高；期內收入169.29億元，按年升27%，每股盈利4.02仙，按年增長123.3%。

季內，毛利增長38%，毛利率同比增長139個基點至16.7%。

智能設備業務年增28% 創首季歷史新高

從業務類別來看，得益於三個業務部門在所有地區均實現收入兩位數的強勁增長，方案服務業務集團的收入同比增長38%至12億元；其經營溢利增長51%至2.64 億元，並且經營溢利率同比增長了2個百分點，達到22%，接近業務集團平均水平的三倍。

此外，智能設備業務集團（IDG）在收入按年增28%至146.6億元，創首季歷史新高；其中，智能手機業務收入按年增64%，非個人電腦銷售按年增57%，佔IDG總收入18%。基礎設施方案業務集團（ISG）收入按年增14%至18億元，是集團表現為5年來最佳，創紀錄收入且經營虧損同比減少4,900萬元。撇除分部間抵銷，三個業務部門合計收入為169.3億元。

中國市場份額增長

按地區分類，集團在中國市場銷量按年增54%，其中個人電腦市場份額增長率超過13.9個百分點。而在美洲地區亦實現按年39%的增長。

集團指，將繼續投資端到端的解決方案，範圍從智能物聯網到邊緣計算、雲、大數據和人工智能領域。另外，集團計劃在中期將其研發投入加倍，使其在下一代產品設計、解決方案和運營效率方面的競爭優勢提升到一個新的水平。

此外，集團也重視有環保理念的設計專案，從材料選擇、能源效率和產品碳足跡減緩，到綠色包裝功能和循環設計。