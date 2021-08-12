北水四日累買二百億　恒指上試阻力　創科績佳可吼│財經評論

港股昨高見26822點，升至接近7月23日至26日的下跌裂口26878點至27222點阻力，收報26660點，升54點，北水第四日淨流入，昨買入56億元，累計淨買入207.5億元。今日可關注績佳的創科實業（0669）及一眾內銀股。



藍籌股創科實業（0669）上半年多賺57.9%至5.24億美元，期內營業額按年升52%至63.94億美元，擬派中期息85仙，按年增60.4%。上半年集團每個地區及業務單位均錄得可觀增長，其中北美及歐洲的銷售額分別上升50.2%和62.3%，其他地區則亦大升五成。電動工具分部業務銷售額按年增加55.3%至58億美元，其中旗艦品牌Milwaukee錄得61%的增長。

至於港交所（0388）第二季總收入49.5億元，按年僅增4%、按季跌17%，由於去年同期投資收益佔比高，今年第二季盈利按年跌7%至27.7億元，按季就跌28%。

創科實業上半年多賺57.9%至5.24億美元，期內營業額按年升52%至63.94億美元，其中旗艦品牌Milwaukee錄得61%的增長。（圖片來源：公司官網）

金融數據全遜預期 內銀績前受捧

中國於7月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，向市場釋放流動性。不過，內地7月金融數據卻全遜預期。

人民銀行昨日公布，7月份新增貸款為1.08萬億元（人民幣．下同），遜於預期的1.2萬億元，並創去年10月以來新低；M2按年增長8.3%，遜市場預期的8.7%，至於社會融資規模增量為1.06萬億元，按年少6362億元，遠遜市場預測的1.7萬億元。

內銀即將公布業績，內地銀保監會公布，商業銀行上半年累計實現淨利潤1.1萬億元人民幣，按年增長11.1%。昨日表現強勁的有郵儲行（1658）及招行（3968），昨日分別大升5.9%和3%，而建行（0939）及工行（1398）亦升逾2%。

內銀績前受捧，郵儲行及招行昨日分別大升5.9%和3%。

流動性嚴重過剩 美股再破頂

美國聯儲局昨實施的逆回購工具，規模達到10,004億美元，再次突破1萬億美元水平，並創兩周高，反映金融系統流動性嚴重過剩。同時，美國參議院周二通過1萬億美元基建法案後，昨通過3.5萬億美元支出的預算決議案。

美國道指、標普500指數再創新高，道指昨升220點，報35484點，標普升約0.3%，報4447點。納指則跌0.2%，報14765點。