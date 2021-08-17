港股考驗二萬六　友邦（1299）業績對辦兼增派息值得吼｜港股部署

港股上日挫逾200點，一度逼近二萬六關，主因內地公布零售銷售、工業及固定投資等多項經濟數據，皆遜預期，當中汽車股表現拖低大市。市場將目光轉投重磅業績股，藍籌股友邦（1299）今早發業績符預期，兼增派息，可看高一線，至於股王騰訊（700）將於明日發業績。

昨日內地公布零售銷售、工業及固定投資等多項經濟數據，皆遜預期，拖累中港股市向下。當中汽車業跌勢明顯，比亞迪（1211）、吉利（175）及長汽（2333）亦下挫4%-7%，理想汽車（2015）急挫7.2%創上市新低。

一系列經濟數據，反映汽車製造業正受到成本上升及銷售下滑雙重因素打撃(資料圖片)

由於一系列數據反映汽車製造業正受到成本上升及銷售下滑雙重因素打撃，例如工業增加值的41個工業種類當中，跌幅最大的行業，是汽車製造業，按年跌8.5%，不但連續第兩個月下跌，而且跌幅有所擴大。再者，市場仍在消化內地有市民駕蔚來汽車並採用自動駕駛系統發生車禍逝世的事件，因此現階段不宜急於低吸車股。

友邦新業務價值增長22%

藍籌股友邦今早開市前公布中期業績，新業務價值增長22%，至18.14億美元，符市場預期。除香港外，所有報告分部的新業務價值均超出疫前水平，年化新保費增加13%，至30.6億美元，新業務價值利潤率增加4.2個百分點，至59%。

友邦昨日股價逆市升1.15元或1.2%，收報94元，相信有投資者偷步炒業績，今早公布的業績符預期，而且派息上升8.6%，料對股價有進一步支持。

友邦今早開市前公布中期業績，新業務價值增長22%兼增派息(資料圖片)

消息指騰訊音樂暫緩回港上市 美股挫近9%

至於騰訊明日將公布業績，市場估計，騰訊季度營收約1,390億元人民幣，按年升約20%；非國際財務報告準則（non-IFRS）純利則約330億元人民幣，按年升11%。受到網絡遊戲監管等不利因素，今年至今，騰訊股價累跌近30%。

騰訊旗下騰訊音樂，有消息指因內地監管問題，將暫緩今年底前來港籌50億美元的上市計劃，昨晚美股股價挫近9%。事實上，股價自3月份股價見頂以來，已經回落近七成。

閱文扭虧為盈

此外，騰訊系的閱文（772）公布業績扭虧為盈，上半年賺10.8億人幣，受惠早年收購的電視劇製作公司新麗傳媒毋須再作減值。非國際財務報告準則（non-IFRS）盈利為6.65億元，按年急升29.8倍。上半年，集團在線業務的月活躍用戶約2.33億，按半年比增長3.7%，按年基本持平。