中國擬立法禁止「大數據殺熟」

中國計劃對「大數據殺熟」等問題做出規制。個人訊息保護法草案今日（17日）提請中國全國人大常委會會議第三次審議，該法對「大數據殺熟」等問題做出規制。

據《新華社》報道，一平台上的同一款產品或服務，對「熟客」的報價可能要比新用户更高。近年來，一些商家通過收集、分析個人訊息並進行「大數據殺熟」，受到社會各界詬病。

全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉在日前舉行的記者會上表示，當前，社會各方面對於用户畫像、算法推薦等新技術新應用高度關注，對相關產品和服務中存在的訊息騷擾、「大數據殺熟」等問題反映強烈。

草案三審稿規定，利用個人訊息進行自動化決策，不得對個人在交易價格等交易條件上實行不合理的差別待遇。

草案三審稿明確規定：個人訊息處理者通過自動化決策方式向個人進行訊息推送、商業營銷，應當同時提供不針對其個人特徵的選項，或者向個人提供拒絕的方式。通過自動化決策方式作出對個人權益有重大影響的決定，個人有權要求個人訊息處理者予以說明，並有權拒絕僅通過自動化決策的方式作出決定。

此外，草案三審稿還對大型網路平台和小型個人訊息處理者進行了區分，規定大型網路平台應當遵循公開、公平、公正的原則，制定有關個人訊息保護的平台規則。