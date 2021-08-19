晶圓代工巨頭格羅方德擬赴美上市　將積極擴展德國工廠產能

英媒《路透社》於當地時間8月18日表示，據知情人士透露，全球市佔率第四的晶圓代工大廠格羅方德（GlobalFoundries）已經向美國的監管機構秘密遞交IPO的申請文件，初估市值可能達250億美元。

格羅方德傳出已向美國證監會提交IPO文件。（彭博社）

不理會英特爾收購傳聞 堅持推行IPO計劃

《路透社》報道，格羅方德的大股東，阿拉伯聯合大公國主權財富基金「穆巴達拉投資公司」（Mubadala Investment）在7月傳出，正在與英特爾（Intel）就收購案進行談判，但是該收購很快被格羅方德否認，而IPO的消息一傳出，也顯示出格羅方德似乎不打算接受英特爾的收購。

據悉，格羅方德正準備與摩根士丹利（Morgan Stanley）、美國銀行（Bank of America）、摩根大通（JPMorgan）、花旗集團（Citigroup）和瑞信集團（Credit Suisse Group）等機構展開合作，為IPO計劃進行準備工作。

知情人士表示，格羅方德預計將在10月公布IPO計劃，並在2021年底或2022年初上市，具體情況將視美國證券交易委員會（SEC）處理申請的的速度。該名人士也提到，這家晶片製造商的計劃將受市場條件影響，計劃推進的時間可能有變。

英特爾尚未對格羅方德提出正式報價，也可能不會這麼做。知情人士表示，格羅方德擔心此舉會讓一些與英特爾競爭的重要客户不悦，例如超微（AMD）。並提到，收購還可能面臨拜登（Joe Biden）政府嚴格的反壟斷審查。

持續建廠擴大產能 德國為重地

對於英特爾的收購傳聞，格羅方德執行長柯斐德（Tom Caulfield）已表示堅持IPO的計劃，也表示將提高產能以滿足半導體的需求，並且宣佈將在位於紐約的馬爾他總部附近創建第二座工廠。日前也傳出也意在德國的德勒斯登（Dresden）擴廠，並爭取當地政府的補助。

格羅方德位於德勒斯登的廠房，是歐洲大陸最大的晶圓代工廠，業界人士指出德勒斯登的產能領先歐陸同業，格羅方德亦熟悉當地官方運作與環境，若挾在地經驗擴廠並擴廠並申請官方補助，其優勢更甚於其他廠商。台積電、英特爾亦有意進軍德國，對德國政府的補助虎視眈眈

依據德國官方的規劃，既有50億歐元補助半導體產業方案正評估翻倍，同時結合歐洲共同利益重要計劃（IPCEI）在500億歐元總投資由各國出資上看40%，換算將近200億歐元用於提升半導體產業競爭力。

業界也分析，2021年5月，歐盟籌組半導體產業聯盟時，格羅方德就率先邀請歐盟官員近日德勒斯登的廠房參訪，同時釋出爭取官方支持擴產的訊息，不過後續尚未有下文。另方面，格羅方德也宣佈在新加坡及美國擴產。

英特爾也高調宣稱要評估在歐洲設廠，而台積電則是在近期的股東會上，董事長劉德音首度表示將評估在德國設廠。

各大晶圓代工廠陸續表明在歐洲設廠，德國車用半導體大廠英飛凌（Infineon）執行長接受當地媒體訪問時提到，和英特爾技術未與該公司需求配合，台積電技術較能配合，在政府支持的前提下對與台積電合作在歐洲設廠持開放態度。

格羅方德執行長柯斐德（Tom Caulfield）接受德國《經濟周刊》（Wirtschaftswoche）訪問時表示，正準備與客户、德勒斯登所在的薩克森邦（Sachsen）政府、德國政府和歐盟合作，擴大德勒斯登廠的規模，爭取半導體產業的政府補助也是一種投資，有助產業在當地成長，惟在爭取補助上尚待提出申請，目前尚不清楚歐盟補助能否超過新加坡。