萬達商管傳上市前融資額提高至60億美元

8月20日，知情人士透露，亞洲私募股權公司PAG將對大連萬達集團旗下的商業地產管理項目——萬達輕資產商管投資約28億美元，本次投資將使該公司上市前融資額達到約60億美元。



《彭博》報道，知情人士還表示，相關討論仍在進行中，計劃的細節仍有可能改變。

8月初就有消息傳出，萬達輕資產商管公司正在完成一輪金額達200億元人民幣的Pre-IPO融資，計劃最快將在2021年年底前在香港上市，此輪融資或將使其估值達300億美元。

對此，大連萬達集團還未有官方回應。

2021年3月29日，大連萬達集團在官網發布消息稱，萬達商管與珠海市政府簽署協議，將重組後的萬達輕資產商管公司落户珠海橫琴，同時珠海國資委出資30億元人民幣戰投入股萬達輕資產商管公司。據萬達方面介紹，落户珠海橫琴新區的萬達輕資產商管公司，是萬達商管重組後的輕資產運營管理公司，萬達商管持有該公司全部股權。

萬達商管去年收入近400億元人民幣

按照萬達商管當時的表示：萬達輕資產商管公司不持有物業，全面負責已開業的368個萬達廣場、在建的155個萬達廣場以及今後發展的所有萬達廣場的運營管理。此外，萬達輕資產商管公司除了向不同的萬達廣場業主收取管理和服務費外，將着重研究萬達廣場鉅額線下流量變現的盈利模式。

萬達商管2020年的財務數據顯示，2020年，萬達商管實現收入391.34億元人民幣，按年下降50.25%，整體毛利率為70.2%，較2019年增長16.51個百分點；利潤總額187.67億元，按年下降44.4%；淨利潤138.8億元人民幣，按年下降44.89%。公司總資產5,623億元人民幣，按年減少2.23%；總負債2,874億元人民幣，按年減少3.52%；資產負債率51.11%，按年下降1.32%。

截至2020年末，萬達商管手持現金及現金等價物餘額為406.48億元人民幣，按年減少40.48%。萬達商管表示，這是因為構建商業廣場，購買快錢資產包股權、理財產品和償還部分有息負債等支出較多。