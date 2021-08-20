港交所與MSCI於10月18日　推首隻A股期貨產品

證監會宣布，今天（20日）批准港交所（0388）推出A股指數期貨合約。港交所隨即公布，與MSCI簽訂授權協議，推出MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約，推出首隻A 股期貨產品。

指數追蹤50隻可通過「滬、深港通」交易的滬、深股票表現，並將於今年10月18日推出。港交所指，新期貨合約將為國際投資者提供一個有效管理其滬深港通合資格A 股投資組合風險的工具，反映越來越多國際投資者通過滬深港通進入中國內地市場。

港交所行政總裁歐冠昇表示，今天宣布推出的A股指數期貨，標誌著港交所在推進於香港建立離岸中國內地股票衍生產品系列邁出了關鍵一步。港交所與MSCI的長期合作關係亦更為緊密，共同努力發展香港成為亞洲頂尖衍生產品交易中心，提升香港市場投資產品的深度及廣度，新產品將可以為投資者提供一個有效管理A股相關資產風險的工具。

歐冠昇指，新產品將可以為投資者提供一個有效管理A股相關資產風險的工具。（資料圖片）

MSCI 主席兼行政總裁Henry Fernandez表示，中國在全球投資市場的重要性與日俱增，中國股票在 MSCI 新興市場指數中的權重從2009年12月的18%增至2021年8月的34%；投資行業正經歷重大變革，令投資變得更加複雜及多元化，市場對更佳交易及風險管理解決方案的需求有所增加。

證監會稱，自2014年內地和香港股票市場交易互聯互通機制（互聯互通）推出以來，國際投資者經由滬股通和深股通對內地A股市場的投資不斷增加。

行政總裁歐達禮（Ashley Alder）表示，A股期貨合約，為愈來愈多參與A股市場的全球投資者（包括在本港透過內地與香港股票市場交易互聯互通機制進行交易的投資者），提供一項重要且嶄新的風險管理工具。投資者如能在香港進行A股期貨交易及有效地對沖定價風險，預期將可促進長線資金流入內地市場的進一步增長。

歐達禮預期將可促進長線資金流入內地市場的進一步增長．（資料圖片）

他指，推出期貨合約，是香港資本市場發展的重大里程碑，鞏固了香港在國際市場上作為金融風險管理和接通中國市場中心的重要地位。

MSCI中國A50互聯互通指數將會涵蓋中國內地 A 股大型股中 的50 隻股票，目標為每個行業至少兩隻，以全面反映中國的經濟狀況。該指數包含 50隻合資格滬深港通交易的股票，並與主要 MSCI A 股指數的歷史表現高度相關。

滬深港通成交量在 2021 年第一季再創新高，北向和南向交易的日均成交額分別大幅增加至1,268 億元人民幣和 608 億元。