高盛和美銀看好新興市場　料重振雄風　「失去的十年」宣告結束

過去10多年，新興市場股市整體低迷，其表現相對發達國家股市表現接近20年低點。但高盛、美國銀行、Lazard等機構認為，隨着大宗商品價格上漲，以及業績預期看漲，南非、俄羅斯和巴西等新興市場將迎來回歸，「失去的十年」宣告結束。

據《財聯社》報道，在全球金融危機爆發後的10年間，MSCI新興市場股指僅上漲了8%，而發達國家的基準股指則上漲了一倍多。

2020年疫情爆發後，雖然全球股市都從當年3月低點反彈，但新興市場表現再次落後。MSCI發達市場股指自2021年初以來反彈了14%，而新興市場股指則依然下跌了5%。

不過，機構認為，未來幾個月，隨着全球經濟復甦加速、通脹上升、原材料價格持續上漲，這種情況可能迎來改變。

資金流入東歐等股市速度加快

有跡象表明，這種轉變已經開始。美銀表示，隨着投資者轉向價值型股票，自2021年3月以來，資本流入東歐、中東和非洲新興市場股票的速度加快，超過了流入債券基金的資金，為2014年以來的最高水平。

「鑑於宏觀驅動因素和股票估值的支撐，我們預計這一趨勢將繼續」美銀跨資產策略師 Jure Jeric在一份報告中表示。他稱，儘管能源板塊是迄今最大的受益者——支撐了俄羅斯股市，但流入其他價值版塊（包括金融和原材料）的資金仍有增加的空間，南非股市將受到後者提振。

與此同時，高盛新興市場跨資產策略團隊負責人Caesar Maasry表示，高盛在戰術上對發展中國家的股票「相當樂觀」。該團隊看好巴西、墨西哥和俄羅斯的股票和貨幣。

富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）認為，科技股是新興市場股市上漲的推動力。該公司研究主管Gene Podkamine表示，雖然該公司對新興市場股票仍持謹慎態度，但由於估值較低，該公司已變得更加樂觀。

資產管理公司Lazard表示，儘管新興市場的GDP增速在2021年落後於發達國家，但隨着發達經濟體復甦開始放緩以及大宗商品價格上漲，這種情況可能在第四季度就會開始改變。

「鑑於許多新興市場企業在全球供應鏈中的地位，全球資本支出回升對新興市場股市整體而言是一個非常好的信號。」 Lazard策略師在一份報告中寫道。

貝萊德看淡新興市場

在過去十年中，美國股市的出色表現很大程度上與美聯儲的流動性充裕有關——這些資金大多未能進入新興市場。當流動性被抽走時，全球股市可能受到暫時衝擊，美國股市也將失去優勢。這也支撐了新興市場股票可能在刺激政策撤出後，跑贏全球股市的觀點。

不過，並不是所有人都相信新興市場最糟糕時期已經過去。貝萊德投資研究所本月早些時候將新興市場股票評級下調至「中性」，原因是美元前景的不確定性和政策空間有限。

「我們認為，由於疫苗接種率緩慢和（新興市場）政策空間有限，新興市場的增長更有可能在長期內留下永久性傷疤。」貝萊德全球首席投資策略師Wei Li表示。