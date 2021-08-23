電力股跑贏大市　華潤電力半日升近13%　一文睇清大行最新觀點

電力股跑贏大市，華能國際電力（0902）升近兩成半，中國電力（2380）揚超兩成，華電國際電力（1071）升近14%，而作為電廠龍頭的華潤電力（0836）升超13%，現報18.4元，各大行紛紛升其目標價。

花旗：估值低於純可再生能源企業

花旗發表研究報告，將華潤電力評級由「中性」升至「買入」，主要因為公司上半年盈利勝預期，來自可再生能源的可持續溢利按年大幅增長70.5%，考慮到來自可再生能源的利潤佔比提升，其估值亦低於純可再生能源的企業，將公司2021至2023年淨利預測升5%至17%，以反映上半年可再生能源利潤表現，目標價由9.6元升至20元。

該行相信公司近期股價向上是基於重估，參考清淨能源公司等相信公司重估合理，因為現時潤電有84.9%溢利是來自可再生能源。

另外，該行認為火電方面盈利下行空間有限，上半年火電的可持續溢利按年跌63.7%至8.12億元，股本回報率僅1.9%，主要因為燃料成本按年升30.6%，估計逾四成內地煤電廠均是錄得虧損，而基於過往的表現，假如煤價上升將進一步帶來能源短缺，料政府將會介入。

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大和：中期純利勝預期

大和發表研究報告指，華潤電力中期純利勝預期，並達到市場全年預期的61％，當中85％盈利為可再生能源貢獻。該行維持其「買入」評級，目標價由12元上調至18.8元。

該行指，公司維持2021至25年40GW的新可再生能源設備安裝計劃，公司正考慮投資12GW浙江高效能項目，如該項目在2025年前完成，可為公司貢獻每年20億元人民幣盈利。該行上調其2021-23年盈利預測3至4％，以反映優於預期的可再生能源項目執行力。

滙豐環球：潤電息率吸引

滙豐環球發表報告，華潤電力業績好過預期，面對政策風險較細，相信在波動的市場中屬防守性較強，上調目標價22%至19.5元。

該行指出，煤電方面，公司相關溢利跌逾半至7.97億元，主要因為燃料成本按年升31%，相信上行空間有限，因為內地正加大進口及刺激本地供應，此煤電價格展望亦有改善，相信將有助抵銷煤價高企的影響。

該行又指，潤電綠色能源業務轉型進程迅速，加上估值重估持續，同時息率吸引，還有政策風險較細下，重申「買入」，目標價由16元升至19.5元。