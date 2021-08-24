熱門中概股普遍走高　比特幣重上5萬美元　區塊鏈概念股上揚

周一美股收高，納指創盤中與收盤歷史最高紀錄。截至收盤，道指漲215.63點，或0.61%，報35335.71點；納指漲227.99點，或1.55%，報14942.65點；標普500指數漲37.86點，或0.85%，報4479.53點。

盤中納指最高上漲至14963.47點，標普500指數上漲至4489.88點，均創盤中歷史新高。

熱門中概股收盤多數走高，區塊鏈概念股上揚，此前比特幣一舉突破50,000美元大關，過去一個月暴漲約50%。

區塊鏈概念股中，嘉楠科技漲近14%，比特礦業、億邦國際漲超8%，迅雷漲超7%，第九城市漲超4%。

新能源汽車股中，蔚來汽車漲超3%，理想汽車、小鵬汽車漲超2%。

教育股中，尚德機構跌超10%，新東方、好未來跌超6%，高途跌超5%，網易有道跌超3%，

其他熱門中概股中，蘭亭集勢漲近26%，圖森未來漲近15%，普普文化漲超11%，騰訊音樂漲超8%，鬥魚漲近8%，人人公司、優信漲超6%，唯品會、獵豹移動漲近6%，嗶哩嗶哩、網易、愛奇藝漲超5%，拼多多、歡聚集團漲近5%，攜程漲超4%，百度漲近4%，京東、搜狐漲超3%。

貝殼、陌陌漲近3%，微博、虎牙、途牛漲超2%，阿里巴巴、騰訊ADR、怪獸充電漲近2%，滿幫、叮咚買菜漲超1%。知乎跌超8%，簡普科技跌超7%，開心汽車跌近6%，宜人金科跌超5%，房天下跌近5%，霧芯科技跌超2%，萬物新生跌超1%。