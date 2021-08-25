碧桂園服務中期多賺60%　毛利率按年跌3.8個百分點

碧桂園服務（6098）公布中期業績，截至今年6月底止，上半年股東應佔溢利錄得21.13億元（人民幣．下同），按年增長60%；每股盈利69.87分，不派中期息。

期內，收入錄得115.59億元，按年增長84.3%。毛利由2020年同期約23.32億元，增長65.5%至38.59億元。毛利率錄得33.4%，按年下跌3.8個百分點，主要因城市服務併表、疫情社保減免政策的取消等偶發性因素的影響造成毛利率下降。剔除城市服務及本期新增的商業運營服務業務分部因素後，毛利率則由2020年同期約37.3%，下降1.1個百分點至約36.2%。

截至今年6月底止，集團的物業服務收費管理面積約6.44億平方米，合同管理面積約12.05億平方米。剔除嘉寶服務的物業管理業務分部，收費管理面積由2020年12月底的3.77億平方米，增至4.29億平方米；合同管理面積由2020年12月底的8.2億平方米，增至9億平方米。至於「三供一業」業務的物業服務收費管理面積及合同管理面積均約8,520萬萬平方米。

集團於2021年6月底完成對嘉寶服務的收購，自併表日後嘉寶服務的業績將併入集團，嘉寶服務的物業服務收費管理面積約1.29億平方米，合同管理面積2.19億平方米。