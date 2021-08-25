羅兵咸：料下半年香港為中概股二次上市首選地

羅兵咸永道中國内地科技、媒體及通訊行業主管合夥人高建斌表示，2021年上半年，中國科技、媒體及通訊行業（TMT）公司在科創板及創業板上市的勢頭有所放緩，而受中國企業赴美上市以及中概股回歸香港資本市場的驅動，中國内地TMT公司在全球資本市場依然保持了非常活躍的表現。

TMT企業於上半年首次IPO數量放緩

羅兵咸公布，2021年上半年TMT企業首次IPO數量共計78宗，較去年下半年下降31宗，上半年的融資總額約2,138億元人民幣。其中，在港上市的快手（1024）為今年上半年最大的内地TMT企業IPO，融資額達483億港元。

截至6月底止，於科創板掛牌上市的企業中，108家TMT行業企業的總融資額為1,793億元人民幣，平均融資額為16.6億元人民幣，平均首發市盈率為57倍。

在創業板方面，自2020年8月24日創業板註冊制首批企業掛牌上市以來，共有148家企業於創業板上市，融資總額為1,188億元人民幣，平均融資額為8.02億元人民幣，平均首發市盈率為30倍。其中，34家TMT行業企業的總融資額為274億元人民幣，平均融資額為人民幣8.06億元，平均首發市盈率為34倍。

此外，羅兵咸指出，上半年赴香港二次上市的TMT企業共有4家，總融資額為529億元人民幣，佔上半年TMT IPO總融資額的25%。

羅兵咸永道料2021年下半年，香港IPO市場對中概股的吸引力將進一步提升。（資料圖片）

A股市場制度正完善 為中國TMT發展打開一扇窗

高建斌表示，隨著內地科創板市場制度正不斷細化和完善，2021年下半年，具備技術先進性的硬科技企業，依然是科創板上市的焦點。此外，創業板註冊制的上市企業規模正在不斷擴張，創業板註冊制的上市發行將保持活躍的勢頭。同時，隨著中國三大電訊運營商即將會師A股，預示著內地市場將為更多大型TMT企業的發展打開一扇窗。

羅兵咸永道全球科技、媒體及通訊行業主管合夥人周偉然亦表示，《外國公司問責法案》最終修正案的通過，此增加中國企業赴美上市的難度和不確定性。同時，內地對互聯網監管增強，以及美國證券交易委員會（SEC）針對中國企業赴美上市信息披露的新要求，將進一步減緩中國企業赴美上市的步伐。此等舉措將在一定程度上推動中國內地企業赴港尋求上市機會，因此，預計2021年下半年香港IPO市場對中概股的吸引力將進一步提升。