中石油中期扭虧　賺530億元人幣　派中期息0.1304元

中石油（0857）公布，截至今年6月底止中期業績，歸屬母公司股東淨利潤為530.37億元（人民幣‧下同），較去年同期虧損299.83億元，利潤增加2.77倍；每股盈利0.29元，派中期息0.1304元。

公司指，期內收入1.197萬億元，按年增加28.8%，主要由於隨着經濟恢復、油價回升，本集團大部分油氣產品銷售量增加、價格上升；營業利潤884.63億元，比去年同期增加945.06億元。

業績報告指出，來自勘探及生產業務收入為3,130.09億元，按年增長22.5%，主要由於原油、天然氣等油氣產品價格上升和天然氣銷量增加。煉油與化工業務收入為4,593.84億元，按年增長24.2%，主要由於成品油、主要化工產品價格上升以及銷量變化綜合影響；天然氣與管道業務收入為1,982.05億元，按年上升10.5%，主要由於天然氣銷售價格上升、銷量增加。

至於銷售業務方面，期內收入為9,624.48億元，按年增長28.5%，主要由於成品油價格上升以及汽油、煤油銷量增加。

2021年上半年，中石油（0386）原油產量4.431億桶，按年下降6.8%；可銷售天然氣產量2,258.5十億立方英尺，年增5.1%；油氣當量產量8.2億桶，按年下降1.7%。

油氣當量產量降1.7%

2021年上半年，集團原油產量4.431億桶，按年下降6.8%；可銷售天然氣產量2,258.5十億立方英尺，年增5.1%；油氣當量產量8.2億桶，按年下降1.7%。

中石油強調，天然氣與管道業務抓住「碳達峰、碳中和」大背景下國內天然氣市場需求旺盛的有利時機，大力推進營銷，努力提升市場份額，提高服務水平，期內完成昆侖能源 （0135） 管道資產股權交割。集團上半年銷售天然氣1,340.79億立方米，增長11.9%，其中國內銷售天然氣962.50億立方米，增長17.6%。

展望今年下半年，公司指由於疫情帶來的不確定性，中國經濟增長復蘇態勢有所減緩，疊加OPEC+逐步恢復產量，預計國際原油價格走勢面臨較大波動性和不確定性。至於國內方面，成品油市場消費持續回升，但煉油產能過剩依然突出，成品油市場競爭加劇，天然氣需求保持較快增長，市場競爭升級。