中銀香港義工隊夥惜食堂　為有須要人士製作2200份飯餐

中國香港（2388）透過支持不同類型的公益項目，為有需要的人士提供協助，其中包括捐助惜食堂設立「惜食分餉站」及購置「惜食分餉流動車」，回收可食用的剩餘食材並製作成熱飯餐及食物包，再送贈至有需要的基層人士，為其解決膳食問題，同時亦可減輕大量食物被廢棄的環境問題。

近日，中銀香港風險總監蔣昕、財務總監隋洋及副總裁龔楊恩慈帶領中銀香港義工隊身體力行，參與惜食堂的義工活動，協助製作膳食飯盒。參與活動的義工嚴格按規定做好防疫措施。由於飯盒需在指定時間內派發，義工隊分成小組，合力完成製作超過2,200份飯盒，為社會上有需要的人士送上關愛。

活動當天惜食堂的工作人員亦為義工講解該團隊的工作，以加強大家對現今社會食物浪費問題的關注。

中銀香港早於2016年與惜食堂攜手合作設立中央食物處理中心「惜食分餉站」，在社會上取得良好反響；2019年中銀香港再度支持惜食堂推出為期四年的「惜食分餉食物回收及援助計劃」，在「惜食分餉站」的基礎上新增配有保溫設備的兩輛「惜食分餉流動車」，將熱飯餐、冷凍飯餐、湯水及食物包以保鮮、高效的方式一天兩次送至偏遠地區的基層人士。自合作以來，中銀香港已協助惜食堂回收672萬公斤食物，生產飯餐近815萬份，製作食物包近264萬份，近1,080萬人次受惠。