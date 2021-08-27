中興半年多賺1.2倍至40.8億元人民幣　收入530億元人民幣

中興通訊（0763）公布截至今年6月底止中期業績，歸屬上市公司普通股股東淨利潤為40.78億元（人民幣‧下同），按年增加119.6%，歸屬上市公司普通股股東的扣除非經常性損益淨利潤為21.12億元，增幅為134.16%，不派息。

期內收入為530.7億元，按年增加12.44%，營業利潤為55.45億元，增加95.23%。公司表示，上半年毛利率為36.14%，按年提高2.71個百分點。

公司又指出，期內來自內地市場營業收入為359.55億元，佔整體收入67.75%；國際市場收入為171.16億，佔整體收入32.25%。

中興指出在今年下半年，將堅持固本拓新，實現有質量增長，持續提升核心競爭力，在運營商網絡、政企、消費者三大業務佈局基礎上，強化5G行業應用、企業數字化、汽車電子等領域業務拓展，以持續創新的業務方向為未來發展奠定基礎。

公司指出將持續推進數字化轉型，提高各環節的運營效率，也將持續加大核心人才吸引和激勵，完善合規管理體系，強化內控治理。未來倡導開放透明，共生共贏，與全球共享數字經濟紅利，為客戶創造更大價值。