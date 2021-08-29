投資中港股市　如象棋先讓「車馬砲」　港交所不如NDAQ？｜鄭昆侖

如果以指數ETF又或者是股票MPF的大概表現作為參考指標，那麼今年為止，如果只是投資在香港上市的股票而達到零回報，其實已是不俗的表現。這是因為今年港股輸錢其實是幾容易，而且不少年初仍是當炒的股票疑似自從3月份開始遭國際大型基金拋售。由於一波未平一波又起，筆者又要「被迫」再次提及阿里（9988）這一隻「領跌股」。

近日有傳言指，中國中央政府有可能整治與螞蟻集團上年11月上市時候涉及利益的集團，而且有人相信今次或者牽連甚廣，連影視名星趙薇也受到影響。

馬雲指與趙薇加起來見面也沒超過10次。（網上圖片）

投資選股非容易 認清市場及資產類別考功力

那當然，投資股票的理由是想達到較高回報。只不過，如果單一市場又或者是個別行業板塊處於逆風狀況，那麼即使是再強的選股人（Stock Pickers）也難以發揮理想。

以中國象棋作為比喻，今年投資港股A股市場猶如棋手先讓對手車馬炮（又或者至少其中兩款）。如果將資金重點投放於歐美市場，那麼一名普通水平的投資者亦有可能達到10至15%的回報（今年迄今為止）。如果是中高手，在歐美股市「揾食」隨時可以達到20至40%的回報表現。

至於平庸的本地投資者，如果今年年初已大幅減持中港兩地的科技股，又或者是主力投資海外市場，其實已是不平庸。須知市場（Market）以及資産類別（Asset Class）的選擇其實是很考功力，而且相關的判斷往往涉及宏觀局勢以至環球資金流向等因素。

筆者認為，港股情況比較上弱勢，未必利好港交所（0388）。相比之下，NASDAQ交易所的母企NASDAQ Inc. （美：NDAQ，上週五收報193.5美元）的預期市盈率可能只是25至30倍；而港交所預期市盈率可能高達40至60倍。（資料圖片）

別捉錯用神 息口非左右美股的主因

筆者近幾個月留意到不少中港兩地的傳媒，以及股評人認為美股十分昂貴。由於恒生指數的市盈率以及市帳率明顯低過美股指數（例如道瓊斯工業平均指數），因此不少人認為港股扺買。又有人指出一旦美聯儲（Federal Reserve）進行縮表（Tapering）那麼美股必定會下挫。

事實又是否這樣？很多人忽視了一些重點，例如是今次加息新常態的本質。那當然，全球債息自從2020年8月起已出現見底回升的情況，而這是一個早於央行正式加息的領先指標。

過往10年歐美政府被迫要大量發債，原因之一是大量科技企業往低稅國家設立區內總部。就是這樣，歐美大國的稅收水平便出現不正常的下降。

反過來說，近月以來G7諸國就稅改達成協議，因此可以合理地預期將來可以戒掉發債，然後QE這條舊路退場。因此，歐美央行進行收水，是合理的趨勢，而且市場不會太反感。

高盛年初至今已累升58.4% 。（VCG）

聰明錢早已跑進歐美金融股

國際金融市場亦不乏聰明錢。歐美的金融股其實自從2020年11月已大幅跑贏。今年年初至今，即使是道指成份股的高盛（美：GS）、摩根大通（美：JPM）的表現可能強到大多數人不敢想像。年初至今，高盛已累升58.4% （上週五收報419.69美元）；摩根大通已累升29.5% （上週五收報163.05美元）。

至於港股的情況，不少人仍看好的港交所（0388）預期市盈率可能高達40至60倍（上週五收報485.8港元）。況且，港股情況比較上弱勢，未必利好港交所。相比之下，NASDAQ交易所的母企NASDAQ Inc. （美：NDAQ，上週五收報193.5美元）的預期市盈率可能只是25至30倍。美股情況相比港股穩定，所以筆者感覺港交所不是吸引。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖（CFA）｜善恆證券策略師