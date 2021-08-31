汽車業迎金九銀十　呢個因素縱成隱憂　專家：比亞迪9月底前衝300

每年的九月及十月，乃是農夫們收割農作物的時節，亦是將已收成的農產品或相關加工品互換，以收互通有無之效的時間。這是一個作物交易的黃金檔期。這種從農耕時代形成的生活習慣，亦延續至現代社會。每踏入這兩個月份，內需消費特別活躍，其中汽車銷量亦明顯高於其他月份。銷量理想，亦成為股價動力，有分析員更預期至9月底，比亞迪（1211）可重回300元。



據中汽協數據顯示，過往兩年，9月、10月內地汽車銷量都高於夏季，長江證券發佈研究報告，2021年新能源車產銷持續超預期，下半年將是新能源車的傳統旺季（通常下半年產銷是上半年的 200%或更高）。而吉利汽車（0175）今年首7個月的銷量只及全年目標的48%，但公司依然維持今年銷售目標為153萬輛不變，意味著未來幾個月，吉利需要快馬加鞭，增加銷量。

若汽車銷量大增，港股汽車板塊股價或迎升浪，但晶片短缺仍是隱憂，分析師認為，下半年汽車銷量未必能似預期增長，惟看好新能源汽車製造商比亞迪，股價有望在9月底前衝上300元大關。

據中汽協數據顯示，過往兩年，9月、10月內地汽車銷量都高於夏季。

晶片短缺成隱患

根據中國汽車工業協會統計數據顯示，2021年上半年中國汽車產銷分別完成1,256.9萬輛和1,289.1萬輛，按年分別增長24.2%和25.6%。但由於晶片短缺影響的加劇，二季度開始，中國汽車行業月度銷量增長率出現下降。

牛津經濟研究院的報告中指出，過去汽車生產商大多採取「即時」（just-in-time）的生產模式，且沒有囤積元件的習慣，在去年經歷新冠疫情後，晶片供應商擔心庫存快速積壓，取消了原計劃在2020年上半年給代工廠的訂單。但全球汽車業的恢復速度比預期快得多，尤其是在需要安裝更多晶片的混合動力汽車和電動汽車領域。同時，汽車業的復甦伴隨著「宅經濟」需求的增加，最終導致了晶片的供不應求。

而由於汽車交貨時間至少為6個月，受影響的晶片製造商無法在短期內快速調整生產以滿足需求。無論是購買一輛汽車或是一部新的筆記本電腦，消費者可能都得等上更長時間，從而影響過往數月汽車的銷售情況。

不過，全球最大的晶片代工企業台積電在7月時表示，在該公司增加汽車晶片產量之後，預計衝擊車企的晶片短缺問題將在未來幾個月內開始緩解。

長城汽車董事長魏建軍（右二）向習近平講解。（Getty）

陳政深：比亞迪9月底前有望

一份《中國汽車產業發展年報》在上周發布，是內地工信部首次對汽車業發產業報告，相信新能源汽車續成國策重點支持產業。里昂發佈研究報告稱，面對半導體芯片和電池的短缺，Tesla等汽車製造商已制定建立自己的電池能力的路線圖，證明可靠電池來源的重要性。因此認為比亞迪作為少有的能夠在內部生產電池、半導體和電子系統的企業，應該獲得估值溢價。

艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，雖然今年上半年內地汽車銷量不俗，汽車市場飽和度上升，再加上受晶片影響，下半年汽車銷量未必能似預期增長，但由於有國策支持，新能源汽車的餅是越做越大，內地新能源汽車單月整體銷量約20萬輛，比亞迪就佔其四分之一，龍頭低位不容置疑，再迎銷售旺季，股價有望在9月底前衝上300元大關。

另外，他又指，亦可吼長城汽車（2333），旗下新能源汽車品牌歐拉產品陣容不斷擴大，7月銷量按年增長1.37倍，實力不容少看。