習近平主持中共深改委會議　強調加強反壟斷反不正當競爭監管力度

8月30日，中共深改委舉行第二十一次會議，中共中央總書記、中國國家主席、中央軍委主席、中央全面深化改革委員會主任習近平主持會議時強調，加強反壟斷反不正當競爭監管力度，完善物資儲備體制機制深入打好污染防治攻堅戰。

據中國官媒新華社報道，習近平在主持會議時強調，強化反壟斷、深入推進公平競爭政策實施，是完善社會主義市場經濟體制的內在要求。要從構建新發展格局、推動高質量發展、促進共同富裕的戰略高度出發，促進形成公平競爭的市場環境，為各類市場主體特別是中小企業創造廣闊的發展空間，更好保護消費者權益。

會議指出，中共十八大以來，圍繞反壟斷、反不正當競爭，做出一系列重大決策部署，完善公平競爭制度，改革市場監管體制，加強反壟斷監管，推進高標準市場體系建設，推動形成統一開放、競爭有序的市場體系。針對一些平台企業存在野蠻生長、無序擴張等突出問題，加大反壟斷監管力度，依法查處有關平台企業壟斷和不正當競爭行為，防止資本無序擴張初見成效，市場公平競爭秩序穩步向好。

會議強調，要統籌發展和安全、效率和公平、活力和秩序、國內和國際，堅持監管規範和促進發展兩手並重、兩手都要硬，明確規則，劃出底線，設置好「紅綠燈」，加快健全市場準入制度、公平競爭審查機制、數字經濟公平競爭監管制度、預防和制止濫用行政權力排除限制競爭制度等。要完善反壟斷體制機制，充實反壟斷監管力量。