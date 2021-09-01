路透調查｜全球股市年底前或向下修正　基金經理降股票配比

《路透》調查顯示，略多數基金經理表示，全球股市可能在今年年底前小幅回調，他們在8月建議削減全球股市敞口，轉投債市。

周一（8月30日），MSCI明晟全球市場指數創下歷史新高，歐洲股市月度漲幅超過2%，有望創下八年多來的最長上漲期，受到與疫情相關的貨幣和財政刺激措施推動。

不過，在8月12至30日進行的調查中，歐洲、日本和美國的基金經理和首席投資官仍小幅削減了其全球投資組合模型中的股票配比建議，從7月的三年半高點50.1%降至平均49.9%。

當被問及全球股市今年年底前出現回調的可能性時，略多數受訪者（17人中有9人）表示有可能，其他人則表示不太可能。

路透對超過250位股市策略師進行的另一項調查顯示，今年全球股市迅猛的漲勢已接近尾聲，年底前可能出現修正。

「染疫人數增加帶來的增長擔憂以及經濟活動重啟的放緩，可能會使國內市場受到驚嚇而出現適度修正，」西雅圖U.S. Bank Wealth Management資深投資策略總監Rob Haworth表示。

「由於大量的刺激措施仍在經濟中發酵，我們預計這更像是對增長的虛驚，而不是衰退或明顯放緩的風險。」

料股市調整最多10%

認為有可能出現修正的人當中，最新調查的預估中值顯示股價將下跌8%，預估區間從5%至10%不等。

但基金經理們重申，最近股價的多數下跌，已被證明是利用低利率和由此產生的流動性，來增加風險資產投資的有利時機。

此外最新的調查發現，債券配比建議增加到佔全球平衡投資組合的39.7%，高於上個月的39.3%。