消費券推出一個月　帶動零售銷情　田北辰︰G2000生意按年增三成

最新公布的本港7月零售業總銷貨值按年僅升2.9%，遠遜預期，市場普遍寄望8月便開始派發的消費券，會帶動零售消費，令市道轉旺。有本地零售商表示，8月生意額錄得顯著升幅，同時利用電子方式付款的客人大增。其中，日本城母企國際家居零售（1373）主席魏麗霞稱︰「市民整體消費意欲比過往幾個月旺盛，首星期『跑出』的皆是高單價產品如家電等。」



本港7月零售業總銷貨價值的臨時估計為272億元，按年升2.9%，遜於市場預期的10%。政府發言人表示8月開始分批發放的電子消費券有助刺激市民消費意欲，會為零售業在直至年底前提供支持。香港零售管理協會亦稱，個別商店的8月周日銷售情況及人流，較6至7月高達50%，部份甚至倍增。

魏麗霞表示，使用4項電子支付工具的數字在8月有顯著上升，當中八達通排在首位。﹙資料圖片﹚

日本城︰家電等高單價產品「跑出」

國際家居零售主席魏麗霞向記者表示，8月首兩個禮拜銷售額有約兩成多的明顯升幅，人流亦有約一成多的增長。「市民整體消費意欲比過往幾個月旺盛，首星期『跑出』的皆是高單價產品如家電等。」

政府推出消費券，除了想刺激消費，亦想推廣電子支付，故透過支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK發放。魏麗霞指出，旗下店舖客人使用這4項電子支付工具的數字在8月有顯著升幅，較過往上升超過50%，其中八達通排在首位，而每宗交易額亦上升了超過一成。

第二批消費券將於10月發放，但整體而言，魏麗霞對前景保持謹慎，料經營仍充滿挑戰。她估計，下半年銷售額未必會有很大變化，原因是物流供應鏈仍有阻滯，加上通關無期，「未來銷售策略是以新產品吸引顧客，例如健康、智能家居產品等。」

田北辰指8月按年的同店增長約有30%，但與2019年8月的銷售額相比，仍有4成半跌幅。（資料圖片）

G2000︰使用八達通付費市民最多

至於本地知名服裝品牌G2000，其主席田北辰透露，集團8月按年同店增長約有30%，但與2019年8月疫情前的銷售額相比，仍有四成半跌幅。「消費券能有助營業額回升一點，8月首10日的銷售額上升了近5成，隨後20天平均亦有約2成半的升幅。」

田北辰續稱，以往在集團店鋪使用八達通、支付寶等電子支付工具的顧客只佔大約5%，惟8月首10日使用八達通付款的人士大升至5成，「8月的電子支付銷售大多是使用消費券，沒有想到以八達通付費的顧客竟然是最多！」

田北辰預計9月的銷售額未會有大幅上升，但隨第二輪消費券的發放，10月銷售額應會有所提升。但他補充，消費券未必能最大程度惠及服裝零售商，「因為我們單價不算高，市民未必會很有衝動來店鋪消費。」

開關遙遙無期，被問及業主有沒有減租「救命」，田北辰稱「等業主救命就嘥氣」，又指業主不肯續長約，偏向續短約，亦要就每間分店的銷售來決定會不會續約。