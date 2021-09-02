咖哩仔斥18萬美元買數碼頭像！　NFT藝術品點燃Z時代潮流

「硅星人」今年初很多人剛開始接觸到NFT（非同質化代幣，non-fungible token），以為這只是藝術圈、幣圈內的小眾玩法。但現在，NFT徹底點燃了Z世代的熱情。大量由年輕人建立的NFT社群開始湧現，並找到了新的財富密碼。

據「硅星人」報道，人稱「咖哩仔」的NBA巨星史提芬‧居里（Stephen Curry）最近找到了除了爆米花之外的另外一個心頭好﹕NFT數碼頭像。

上周末，居里把自己的推特頭像換成了一個猴子的形象，而這個看起來平平無奇的頭像居然是他用了55個以太坊（大約18萬美金）的價格買下的。

換了頭像之後，「咖哩仔」心情大好，並於NFT社群中發布了一張模仿該頭像造型的自拍，赤裸裸地「炫富」了一把。

看到自家Idol換了頭像，球迷們紛紛追隨庫裏的腳步，把頭像都換成了「無聊猿（Bored Ape）」系列，瞬間球迷們就變身了成了猴子軍團，居里也坐上了新一代花果山美猴王的寶座。

不過對於居里斥18萬美元買個頭像這事，球迷們也還是忍不住調侃幾句: 是不是居里父母不久前剛宣佈離婚的消息讓孩子受刺激了，這才揮金如土地給自己換個卡通頭像？

但實際上，NFT現在的火爆程度遠超出了很多人的想象。18萬美元買一個頭像的事根本算不上什麼，價值百萬的頭像比比皆是。而除了夠「吸金」之外，NFT也夠「誘人」，越來越多的年輕人和大機構開始湧入這個市場，NFT儼然成為了現下最火的潮流。

炒上天的NFT 價格再次刷新認知

此次庫裏入手的虛擬頭像來自於目前NFT市場上最火的社群之一——無聊猿俱樂部（Bored Ape Kennel Club，簡稱BAYC）。BAYC的作品以猿猴為主題，共出品1萬個不同的NFT猿猴作品，這些猿猴在服裝、頭飾、毛皮、面部表情等方面有着不同的特徵並且每一個都是獨一無二的。

具有不同的特點的「無聊猿」因其稀有度有着不同的價格。比如，居里此次購買的這個「無聊猿」NFT，它的「殭屍眼睛」在這1萬個「無聊猿」形象中稀有度為 3%，「粗花呢套裝」的稀有度為1%。正是這種稀缺性引發了居里對這隻NFT猿多次出價，此前他就曾出價 40 個以太坊（約12.9萬美元）但無法成功競拍。

為奪心頭好，「咖哩仔」最終豪擲55個以太坊，把該只猿猴囊括其中。此外，作為「寵猿達人」，他還花了5.7個以太坊（約1.8萬美元）在BAYC社群裏為自己的猿，購買了一隻綁着籃球框的豹紋NFT伴侶犬。

你可能覺得居里花20萬美元買個猴子和狗的圖片已經貴到離譜了是吧？別急，還有更離譜的。

除了「無聊猿」外，現在NFT圈裏還有一個很火的系列——以太岩（ETHRocks）。以太岩是建立在以太坊區塊鏈網絡上的、一組以「石頭」為主題的 NFT 珍藏品，限量100個。它的設計靈感來源於上世紀70年代流行的經典Pet Rock玩具。每一個 ETHRock 石頭的形狀都是一樣的，唯一的區別就在於顏色和光線的細微差別。

以太岩在2017年末剛推出時，這些石頭幾乎是處於無人問津的狀態，第一批 EtherRocks 僅以 0.0999 個以太坊的價格售賣，換算下來當時僅300美元。此後三年，這些石頭賣出的並不順利，僅成功出售了20個。但隨着NFT市場在今年的引爆，石頭們的身價開始一路飛漲。

幾周前，「ETHRock #21」以 45 個以太坊（現價約14.8萬美元）的價格售出，而這幾天它們的價格更是直衝月球，最近成交的一些石頭價格分別為64萬、71萬、83萬美元不等，現在平台上最便宜的一顆石頭都要賣到95個以太幣（約31萬美元）。

讓我們來欣賞一下這些價值百萬的虛擬石頭。

Z時代湧入NFT 數字作品價值正在被重新定義

對於NFT市場上這些天價作品，很多人都表示難以理解。不就是一幅塗鴉、一個石頭，我上我也行，這些花高價買的人怕不是人傻錢多？

居里花18萬美元買的這隻「無聊猿」就已經被網友們無數次的下載使用，大家邊換着頭像邊打趣說，不好意思，「獲得」了18萬美元，感覺自己瞬間富有了。

但在NFT的世界裏，消費的邏輯卻不是這樣的。

而近幾個月來，NFT除了吸引越來越多的年輕人之外，也吸引了越來越多的公司和機構。今年4月，金州勇士在OpenSea（最大的NFT交易平台）上推出了大事記數字收藏NFT集合，內容包含6個NBA總冠軍的冠軍戒指NFT、該隊紀念票票NFT等，成為首個發行NFT的美國職業球隊。