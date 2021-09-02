京東已成立工會　美團和阿里巴巴正研究與呼籲組建

中國科技巨頭京東（9618）已在北京成立集團工會，此外，包括滴滴、美團（3690）似乎在悄悄籌備成立工會，阿里巴巴（9988）內部也在呼籲成立工會。

《路透》、《彭博》等媒體報道稱，中國其他科技巨頭可能很快都會效仿。並稱之為「這是中國科技行業的開創性舉動」。

中國觀察者網報道稱，目前中國靈活就業人員數量超過2億人，然而這些人卻長期被「困在系統裏、綁在算法上、捆在抽成裏、遊離在社保外」。為維護這些就業人員的權益，國家在出手了。八部門上個月聯合發布《關於維護新就業形態勞動者勞動保障權益的指導意見》（簡稱意見），這是國家層面第一個系統探索新就業形態勞動者權益保障的政策文件。

《彭博》報道認為，各科技平台支持成立有效的工會，標誌着中國科技行業邁出的重要一步。

8月30日下午，京東集團第一屆工會會員代表大會在京召開，《工人日報》報道稱，這標誌着京東集團工會的正式成立，之後京東將實現工會會員統一管理、活動統一開展、權益統一維護、困難統一救助的「四個統一」。

9月1日，「快狗打車貨運工會會員入會暨司機之家揭牌儀式」在天津舉辦，建立同城貨運平台首個司機工會。

同一天，《彭博》報道援引一名知情人士消息稱，滴滴日前在一個內部論壇上也宣佈成立工會，但沒有透露其他細節。另一名知情人士稱，滴滴司機可能都會被邀請加入工會。

而除了滴滴之外，有知情人士表示，美團也在研究成立內部勞工權益組織的可行性。阿里巴巴集團員工在其公司論壇上呼籲成立工會。

《彭博》報道稱，像滴滴等科技巨頭正在響應中國監管機構的要求，即共享經濟巨頭們要改善數以百萬計低薪工人的福利。報道認為，這是中國科技行業的一個開創性舉動，其他科技巨頭可能很快就會效仿。

這些消息人士稱，工會可以充當靈活就業人員和平台公司之間的橋樑，幫助推動佣金談判等。報道稱，官方希望工會能夠發揮關鍵作用，填補共享經濟中勞動保護的「漏洞」。

對於這一消息，滴滴、阿里均未予置評。美團一名代表在電子郵件中回覆彭博社稱，美團專注於傾聽並幫助外賣騎手。

對於工會能否真正發揮作用，彭博社援引勞工權益團體人士的話稱，如今中國許多企業包括快遞公司、現在的網路公司都成立了工會，但從過去的經驗來看，作用不大。

但根據此次出台的《意見》，其中不僅強調要加快推進建會入會，還提出了要切實維護勞動者的合法權益，「真正做到哪裏有職工，哪裏就應該有工會組織，哪裏的職工合法權益受到侵害，哪裏的工會就要站出來說話。」