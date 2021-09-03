北交所出世港交所失寵？　分析：定位大不同　惟一個因素累股價

北京證券交易所橫空出世，據《新華社》報道，中國國家主席習近平昨日（2日）提出深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。所謂新三板，是中國全國中小企業股份轉讓系統的俗稱，定位是服務創新型中小企業。從區域市場到擴容至全國，再到發展為包含基礎層、創新層、精選層的多層次市場。截至2020年末，新三板存量掛牌公司8,187家，中小企業佔比94%，總市值2.65萬億人民幣。



如此一來，上海證券交易所定位服務硬科技，深交所定位服務新經濟，而北京交易所則在定位上服務創新型中小民營企業。在內地金融市場逐漸完善下，港交所的定位又是如何？當中的香港的GEM板（Growth Enterprise Market）上市要求低於主板，是為中小型企業而設，是否會因此與北交所「撞橋」？



港交所（0388）全日跌2.2%，收市報487.6元，成交額為35.7億元。市場關注交易所之間的競爭加劇，憂慮港交所或受影響，港版納斯達克何去何從？多間大行及分析師認為，港交所與北交所定位不同，除非北交所亦肩負吸納外資的任務，則有可能對港交所第二上市的競爭有所增加，再者港股成交額單薄、北水連續數日淨流出，連累港交所股價表現，反觀龍頭券商股就更有「睇頭」。

兩則定位大不同

截至昨日（2日），港交所創業板上市公司總數360家、上市H股總數18隻、上市紅籌股總數4家、上市證券總數361隻，內地中小企於本港創科版上市的數目少之又少。而港交所則專注於新經濟、生物科技企業，與北交所定位不同。

《彭博》引述羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦表示，北京證券交易所的誕生，對於香港的IPO市場影響有限。他指出，港交所的上市條件有一定盈利要求，目的是吸引大額的外資流入，與北交所的目標企業截然不同。

港交所上市主管陳翊庭表示，目前香港市場的基因已徹底改變，從以前的傳統行業為主變為新經濟、生物科技行業為主，新經濟發行人在新股集資額前10大排名所佔比重持續提升，2020年前10大新股中有7席來自新經濟。

歐冠昇出任港交所行政總裁。（資料圖片）

港股成交額難與內地交易所相比

2020年IP0融資額港交所領先，港交所IPO融資額達到3,975億港元，上交所IPO融資額約3,477億人民幣，深交所IPO融資額約1,263億人民幣。港交所上市主管陳翊庭昨日（2日）表示，最近10日內有近20家公司遞交了上市申請表格，今年下半年新股市場非常旺盛，對短期的市場動盪不太擔心，企業來香港上市的熱情依舊，目前港交所在審核的上市申請有超過200宗。

不過，對比滬深兩市成交額日超萬億元，港股大市成交額單日僅千億元，大市交投放軟，截至昨日，北水已連續5日淨流出，8月總計淨流出197.84億元。

大華繼顯（香港）策略師葉國邦表示，港股GEM板一向對內地中小企沒有什麼吸引力，而港股主板門檻較高，中小企難以符合要求，故專注於中小企的北交所與港交所業務並不相撞，反而近來A股成交額屢攀升，港股就相對疲弱，北水連日流出，似乎不看好港股。

葉國邦又指，港交所股價表現還要看兩個因素，一是北水是否大量流入，二是內地基金是否建倉港股，港股交投倘若重振雄風，或提振港交所，短期料該股股價在440元至530元區間橫行。

富瑞：北交所或肩負吸納外資的任務

不過富瑞最新研究報告指出，雖然國家主席習近平及中證監並未提到北交所最終會否吸引海外上市企業，但報告引述早前《路透》於3月份的報道指，中國計劃設立一個新交易所，吸引香港、美國的海外企業上市，以加強在岸證券市場的國際地位，更希望吸納Tesla或Apple等超大型企業。

富瑞相信，若然早前的報道屬實，而北交所亦肩負吸納外資的任務，則有可能對港交所第二上市的競爭有所增加。富瑞維持給予港交所「持有」評級，目標價499.2元。

對內地證券商而言，A股交投興旺與否，屬重要一環，內地擬新增證券交易所，無疑能增大股票交投。

龍頭券商股有「睇頭」

另外，對內地證券商而言，A股交投興旺與否，屬重要一環，內地擬新增證券交易所，無疑能增大股票交投。券商股今早彈起，當中申萬宏源（6806）急升近一成，其機構服務及交易收入佔比高達58.66%。

另一方面，年初至今，A股上市新股亦達319隻。工銀國際料下半年內地券商業基本面向好持續，現階段對中概股赴美上市的強監管，或將引流無法至海外上市的中小企業至港股或A股上市，可望提升中資券商的投行業務收入。

據內媒統計，今年以來中信證券（6030）在IPO業務上一枝獨秀，承銷規模達811.85億元（人民幣，下同），市場份額高達24.02%。中金公司（3908）和華泰證券（6886）分別以489.8億元、269.09億元的承銷規模依次排在第二、第三，市場份額合計僅22.47%。

另有4家券商今年以來增發項目承銷金額超過百億元，中信建投證券（6066）承銷金額達266.26億元，東方證券（3958）、海通證券（6837）、國泰君安（2611）和中泰證券承銷金額均約100億元。

券商除了依靠證券交易、公司上市承銷，現正開創財富管理業務。光大證券指出，券商股配置上建議關注兩條主線：一是財富管理大時代下，續看好互聯網財富管理的龍頭券商股；二是看好券商板塊中綜合實力突出及合規風控體系健全的低估值龍頭券商可望追落後。