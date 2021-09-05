ESG概念仍有炒作？　內地電力股急升　與呢樣有關｜鄭昆侖

不少在香港以及美國上市的中概科技股（包括ATM）出現反彈，應該是上週的其中一個市場趨勢。只不過，近期港股「最當炒」的版塊莫過於內地電力股。市場的借口是ESG概念（亦即碳中和概念），至於真正原因是否這樣，這個值得探究。除此之外，即便是中概科技股出現反彈，這並不同其他股票市場會轉弱。

印度市場近幾週仍然強勢，其中BSE SENSEX指數已升至58129點的歷史高位。英股（尤其是中小型市值股份）近月以來亦一支獨秀。代表英國中型市值股份的FTSE 250指數， 近日亦創歷高位24194點。至於日本市場，即使日本首相菅義偉在上週五宣佈不再競逐連任，Nikkei 225指數仍全日上升2.0%，報29128點。

如果只看表面的GDP增長，中港股市理應要跑贏。那當然，GDP的增長高低並非股市表現的主要推動因素。相反，總體上產業的前景（重點是前景）以及區內私人債務的風險程度，往往是較為值得關注。

「炒起」內地電力股的表面原因是ESG概念，但是實際原因應該是市場怕了民企科技股。為了避開政策風險．（資料圖片）

電力股炒上非全因ESG概念

為何恒生指數及國企指數近幾個月以來明顯跑輸環球其他股票指數？除了遭受ATMXJ（包括阿里、騰訊、美團）的拖累之外，恒指公司將不少舊經濟股份剔出相關指數也是原因之一。

近期表現相對強勁的內地電力股，在一兩年之前仍是指數成份股，恒指公司可能認為這些公用股份過於沉悶而將其剔出指數。儘管公用股外表沉悶，但投資者如果有持有華潤電力（0836）、中國電力（2380）、華能（0902）等內地電力股的話，那麼尤其是在今年的7至8月份的獲利亦不俗。

「炒起」內地電力股的表面原因是ESG概念，但是實際原因應該是市場怕了民企科技股。為了避開政策風險，因此投資者寧願買入國企股份。電力股涉及比較上穩定的派息情況，亦吸引了一班好「息」之徒。筆者早在8月1日的文章中提及過華潤電力（0836），現已升至19.92港元，當時8月初仍僅是13.4港元左右。

ESG概念早在2020年11月便獲得投資者垂青，因此自從今年7月份才被「炒起」的內地電力股不能完全用ESG概念的理由作出完美解釋。

中國全國碳交易市場剛開市一個月，先覆蓋煤炭及天然氣廠這類發電行業。發電行業年碳排放量超過40億噸。（Getty Images）

提防ESG概念涉過高人氣

無論如何，現在才追入內地電力股，所涉的風險亦高了不少。龍頭股華潤電力的息率已降至3厘左右。即使是計入2021財年股息上因素，預期息率亦不超過4厘。

不是指3至4厘不吸引，只不過隨著股息率下跌相應的防守性亦在下降中。再者，近日多了股民談及ESG概念以及內地電力股，這或者並非一個太利好的訊號。

另一個值得留意的因素是，星级基金經理Cathie Wood近期亦放風要成立一個ESG基金（ARK系列）。除了納入Apple、Nike、Tesla、Salesforce等大市值美國股份之外，Cathie Wood亦高調指出ESG基金將會避一些邪惡（Sinful）股份。所謂的邪惡股份包括來自酒精、油氣、銀行、賭博行業的股份。

「連登契媽」今年表現不合格

不過，ARK系列基金在2021年仍錄得負回報。相對於今年很容易便達到10-20%回報的美股市場，Cathie Wood今年為止的表現應該是完全不合格。

再者，就算是適當地飲啤酒也不能算是邪惡吧。由於股市本身已涉及賭博元素，因此Cathie Wood反對買入賭博股份似乎有點兒「五十步笑百步」。至於銀行業，除非按歐洲中世紀式的宗教道德觀（收取利息是邪惡），否則這個行業亦不見得太過邪惡。

事實上，美國多個州份近年開放賭權，有利歐美網上博彩業。正如早前筆者所言，歐美國家進行的企業稅稅改，提高了加息的機會。因此，看淡歐美銀行股未必是明智的做法。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖（CFA）｜善恆證券策略師