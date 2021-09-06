花旗：內地設立北交所旨在緩解監管憂慮

中國國家主席習近平9月2日提出深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地，花旗最新報告表示，北京證券交易所的設立表明中國將繼續支持技術創新的中小企業利用資本市場融資；而高級金融官員重申金融市場開放和自由化議程的訊息，亦是為了緩解對中國資本市場是否仍可供外國金融機構投資的擔憂。

中國證監會副主席方星海上周表示，將堅定不移推進高水平對外開放，要進一步推動資本市場制度性開放，落實合格境外投資者新規，便利境外投資者配置人民幣資產。他又指，香港A股指數期貨將於年內開始交易。

報告稱，北交所的成立和中證監對海外IPO的評論表明中國將繼續支持資本市場的發展，以及將希望利用各種資本市場來支持技術創新和創新的中國企業，旨在緩解對近期監管限制的擔憂。

報告又指，考慮到中國公司根據新的美國《外國公司問責法案》被迫退市的風險，香港市場對於中國公司在海外上市將變得更加重要。與此同時，對金融科技公司的監管不會有任何放鬆，將有更多的法規出台，以補充該行業的現有監管法規。

但該行認為，此一系列措施旨在平息市場擔憂的另一套政策保證，此前中國監管機構不僅對壟斷行為，而且對大型互聯網平台公司的勞動法執行和不法行為進行了密集和廣泛的打擊。監管機構關於金融開放和資本賬戶開放的聲明保持不變，表明近期的監管行動不會破壞中國資本市場改革開放的議程，但政府仍需要加強與市場的政策溝通。