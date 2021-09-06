董明珠與雷軍鬥不停　造車路上再相逢　誰能勝出？

董明珠和雷軍又坐上了「賭桌」，不過這次「賭」的不是業績，而是新能源汽車的未來。上周，格力電器和小米集團都正式進軍汽車業。



《第一財經》報道，格力電器在8月31日發布公告稱，以18.28億元競拍獲得銀隆新能源30.47%的控股權，後者是國內新能源客車的主要供應商之一。9月1日，小米汽車有限公司在北京註冊成立，註冊資本100億元人民幣。

格力電器董事長兼總裁董明珠將自己所持銀隆17.46%股權的投票權委託給格力電器，格力電器從而合計持有銀隆47.93%的表決權，銀隆成為格力電器的控股子公司。回想五年前格力電器曾計劃以130億元全資收購銀隆遇阻，業界驚呼「董明珠造車一去不回頭」。

小米集團董事長雷軍在微博上為小米汽車的自動駕駛部門招聘人才，表示要打造米粉朋友們喜愛的智能電動汽車、建設更加美好的智能生活生態。

八年前，董明珠與雷軍年的「十億賭約」曾賺足眼球，他們於2013年年底公開對賭五年內格力與小米的營收誰更大，結果2018年格力以1,980億元營收略高於小米1,749億元的營收而「險勝」。如今，他們又同時正式進入新能源汽車賽場，未來誰能勝出？

格力首先向銀隆儲能業務「下手」

中國汽車工業協會發布的數據顯示，今年（2021年）1月至7月，中國新能源汽車銷量為147.8萬輛，按年增長2倍。快速發展的新能汽車賽道，正吸引各路人馬紛紛加入。不過，董明珠與雷軍「造車」的思路並不一樣。格力電器收購銀隆之後，首先會重點發展儲能業務，而小米一開始就重點押注智能汽車。對於以手機起家的小米來講，必然需要尋找新的替代品，佈局後手機時代的新產品。造車便是在這樣一個大背景下被人們關注並且被人們追捧的新風口。

選擇控股新能源車企，成為銀隆第一大股東的格力電器造車節奏看似更快些，但銀隆現狀並不令人省心。2020年，銀隆虧損6.88億元，2021年1月至7月繼續虧損7.63億元。格力將如何處置銀隆的資產，成為業界關注要點。格力電器投資者熱線9月1日向第一財經記者表示，收購銀隆基於雙方有多個協同空間，包括儲能相關的電器產品、精密模具、新能源等。而格力在8月31發布收購銀隆的公告中談及銀隆優勢時也把儲能放到第一位。

事實上，董明珠對銀隆「一見鍾情」，也是緣於銀隆的儲能電池和技術，可以與格力的光伏空調搭配，形成家庭能源網路，支撐格力「零碳」智能家居業務的發展。

銀隆的核心技術鈦酸鋰電池，有充電快、安全、壽命長等特點，不僅適用於新能源客車，未來還適用於家用智能電器。最近，銀隆已推出了用於電動自行車的鈦酸鋰電池。

目前格力電器在空調和家電業務的競爭中，處境有一點被動。2021年上半年，格力電器的營收和淨利實現了恢復性的增長，但仍沒恢復到新冠疫情前2019年上半年的水平。而其主要的競爭對手美的集團2021年上半年的營收已超過了2019年上半年。美的集團除了空調，還有冰箱、洗衣機等大白電和小家電業務，以及機器人等新興業務。更關鍵的是，格力空調以前曾甩開美的空調「一條街」，現在兩者難分上下。

收購銀隆是格力扭轉被動局面的一個契機。隨着5G通信商用普及，智能家居快速發展，而節能是智能家居的一個重要訴求，有了銀隆儲能電池和技術的支持，格力家用空調和商用空調就可以在節能上形成差異化優勢。而格力一直髮展緩慢的冰箱洗衣機、生活小家電等多元化的家電產品，也可以擁有差異化的賣點。因此，格力電器投資者熱線在談及與銀隆協同時，第一個就提到「儲能相關的電器產品」。

空調是耗能大户，約佔建築用能的三成左右，董明珠自2012年接任格力電器董事長後力推光伏空調，通過太陽能發電，為空調提供可循環發展的清潔能源。但是，天氣陰晴變化給太陽能供電帶來波動，所以光伏空調需要與儲能相結合。而且，現在家用電器使用公共電網的電流模式，與未來使用太陽能儲能的電流模式並不相同，因此，格力還在大力發展與之匹配的能源網路技術和行業標準。

格力電器牽頭承建國創能源網路創新中心（廣東）有限公司，今年上半年舉辦了IEEE PES直流電力系統技術委員會（中國）低壓全直流分委會成立大會，並參與起草《低壓直流配用電系統阻抗掃頻裝置技術規範》的團體標準，其在新能源低壓直流技術領域的「野心」由此可見一斑。

除了助力格力空調、智能家居形成差異化的賣點和核心競爭力，銀隆的儲能電池業務本身還能成為格力電器營收的新增長點。

銀隆擁有鈦酸鋰和磷酸鐵鋰生產線40餘條，電池板塊總體實際產能約18.31GWh/年，其中鈦酸鋰電池實際產能2.85GWh/年。起點研究院預測，2025年全球應用於電力電網、工業儲能、家庭儲能和通信儲能等儲能領域的鋰電池出貨量為167.5GWh。可以預見，未來銀隆鈦酸鋰電池的產能還會繼續擴大，應用的領域會不斷延伸，還有可能涉足氫燃料電池。

格力新能源車先商用再家用

而格力收購銀隆之後，除了發展儲能業務之外，也加速跨界進入熱火朝天的新能源汽車領域，其先鞏固發展新能源商用車業務，再擇機看是否進入新能源家用轎車市場。這與小米汽車一開始就瞄準家用市場是不同的。

一位行業資深分析人士向第一財經記者表示，銀隆現有業務主要是鋰電池和新能源客車。鋰電池在智能家居方面有廣泛應用，可以與格力現有業務形成協同；新能源客車是一個面向B端客户的市場，客户群體比較成熟穩定，未來想象空間不大。

「外界以為格力會像小米一樣製造新能源乘用車，但是格力的新能源車是新能源客車不是乘用車。在新能源客車板塊，銀隆的業務體系已經很成熟，格力除了利用自身的資源在B端客户上給予銀隆一定支持，能夠做的其實有限，也不需要格力投入大量資金。」這位行業資深分析人士認為，如果格力要實現未來年營收6,000億元目標，就必須要切入乘用車市場。若後期格力利用銀隆切入乘用車市場，則遇到的挑戰會非常大。

從目前披露出來的訊息看，格力拿下銀隆之後，首先做大電池等儲能業務，其次做大新能源客車業務，並以此孵化格力的智能裝備、汽車空調等To B業務。中金公司的研報顯示，從以往的關聯交易看，2017年，格力與銀隆簽訂合作協議，在智能裝備、汽車空調、新能源汽車等領域合作，2017年關聯交易19.4億元；2018年關聯交易29.3億元；2019年關聯交易3.9億元；2020年關聯交易實現金額5.8億元，其中格力採購銀隆的新能源汽車及配件1.2億元。

銀隆的商用車產品齊全，具備市政環衛車、物流車等車型，涵蓋純電、氫燃料、混合動力等多各種新能源動力體系，已在全國超過229個城市和地區應用。根據中國客車統計訊息網的數據，2021年1月至7月，銀隆新能源客車累計銷量居行業第四，其中7月7米以上新能源客車銷量居行業第三。

即便如此，銀隆並不會一下子給格力電器帶來很大的營收增量。2020年格力電器收入1,682億元，銀隆收入43.3億元。

招商證券研報預計，隨着格力實現控股，銀隆的內部治理及生產經營有望得到快速恢復，疊加新能源行業當前處於「政策+供需」向好的雙重驅動的紅利期中，以及雙方協同效應的釋放，銀隆後續業務拓展可期，格力的新能源業務佔比有望持續提升。

董明珠曾在2019年贏了與雷軍的「十億賭約」之後，在當年格力臨時股東大會上說，格力電器擬五年內實現6,000億元的營收。按此推算，格力未來三年內將要實現三倍的營收。如果僅憑空調和家電業務是很難實現的，即便加上銀隆的儲能電池、新能源客車業務，也很難到6,000億元，格力借銀隆切入新能源乘用車領域，可能將是實現6,000億元的關鍵一着。

但是，格力會遇到很多挑戰。上述行業資深分析人士認為：第一，造車需要大量資金持續投入，格力是否有這麼多資金持續投入，值得商榷。事實上，隨着渠道變革推進，縮短銷售層級，直面消費者，弱化經銷商淡季打款模式，2021年上半年格力電器的經營活動現金流量淨額為-60.7億元，按年減少34.39%，主要是客户貸款及墊款淨增加額增加所致；其次，造車需要大量的專業團隊，目前市場上新能源汽車人才非常緊缺，小米在造車團隊組建方面目前進展也比較緩慢，格力在短期內也很難聚集這麼大的造車團隊；第三，現在市場上頭部企業已經開始出現，正在逐步打造行業護城河，即使董明珠涉足新能源乘用車領域，產品大規模上市最少需要3~5年的時間，此時產品上市面臨的競爭壓力也會空前巨大。

「此外，格力幾次大的跨界並不算成功，無論半導體還是智能手機。」上述行業資深分析人士說，格力目前業務仍然集中在家電領域，2021年上半年空調業務銷售收入佔比高達73.79%，近幾年的多元化轉型並不順利。綜合來看，為了年營收6,000億元目標，格力電器必須切入新能源乘用車領域，但是未來成功的機會並不大。格力利用好銀隆鋰電池板塊產品，圍繞智能家居領域做更多的業務深挖，可能會是一個更好的市場戰略。