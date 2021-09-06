市監總局：加強平台經濟等領域執法　正加快修訂《反壟斷法》

中國市場監督管理總局局長張工在國新辦新聞發布會上表示，中國將着力加強平台經濟、科技創新、訊息安全、民生保障等重點領域的監管執法，強化反壟斷和反不正當競爭監管，增強政策的透明度和可預期性，現正加快修訂《反壟斷法》。

張工稱，面對全國市場主體大幅擴容，壟斷和競爭失序風險日趨凸出，有大型平台企業憑借數據、資本等優勢，阻礙創新及損害中小企和消費者合法權益，部分甚至為數據、信息安全帶來風險。因此迫切需要強化公平競爭政策的基礎地位，更加注重加強監管，強化反壟斷、防止資本無序擴張。

他指出，市場監管部門自2018年起對各類市場主體一視同仁，嚴格規範平台經濟、醫藥保健等民生發展重點領域，依法查處企業「二選一」、大數據殺熟行為，又解除網絡音樂領域獨家版權問題。目前正加快修訂《反壟斷法》，又制定9部規章及6部指南，建立出由多部法律、法規、規章和指南構成，覆蓋線上線下、日趨完備的競爭法律規則體系。

他又指，市監總局還將從促進共同富裕的戰略高度出發，着力健全市場准入制度、公平競爭審查機制、數字經濟公平競爭監管制度、預防和制止濫用行政權力排除限制競爭制度等；着力建立全方位、多層次、立體化監管體系，實現事前事中事後全鏈條監管。