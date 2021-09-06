騰訊斥1億回購20萬股　年內回購數突破200萬股

撰文：黃捷
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騰訊控股(0700)再回購！該公司今日﹙6日﹚回購20萬股，每股介乎488.8至506.5元，涉資約1億元。

本年內至今天為止 (自普通決議案通過以來)， 騰訊已回購216.26萬股。

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