中概股普遍收跌　中宣部約談網遊企業　遊戲股教育股走低

美股收跌，道指與標普500指數連續第三日下滑。截至收盤，道指跌68.93點，或0.20%，報35031.07點；納指跌87.69點，或0.57%，報15286.64點；標普500指數跌5.96點，或0.13%，報4514.07點。

熱門中概股收盤普遍下滑，教育股跌幅居前，網絡遊戲股、新能源汽車股、區塊鏈概念股走低。中共中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人8日會同中共中央網信辦等部門，約談騰訊、網易等網路遊戲企業、遊戲帳號租售平台和遊戲直播平台。

教育股中，高途跌近13%，一起教育跌超9%，好未來跌超7%，新東方、尚德機構跌超6%，網易有道跌超3%，第一高中教育跌超2%。

新能源汽車股中，蔚來汽車、小鵬汽車跌超6%，理想汽車跌超2%。

網絡遊戲股中，嗶哩嗶哩跌近6%、網易跌超5%，騰訊ADR跌近3%。

區塊鏈概念股中，比特數字、晶科能源跌超5%，億邦國際跌近5%，第九城市、跌超4%。

其他熱門中概股中，嘉楠科技跌超11%，房多多跌超9%，知乎、36氪、逸仙電商跌超7%，鬥魚、貝殼跌超6%，1藥網跌近6%，水滴公司、雲米科技、世紀互聯、愛奇藝、虎牙、晶科能源跌超5%。老虎證券超5%，富途控股跌超4%

迅雷、趣頭條、獵豹移動、跌超4%，騰訊音樂跌近4%，歡聚集團、唯品會跌超3%，拼多多跌近3%，阿里巴巴、百度跌超2%，京東跌近2%，洋葱集團漲超14%，百世集團漲超9%，流利說漲超6%，蘭亭集勢漲超4%。