從「契媽」Cathie Wood沽出Tesla操作　思考美股去向｜財經評論

美股今年屢創新高，道指、納指和標普分別由年初至今累升近14%、18.3%和19.6%。不過，有「科技女股神」之稱的 Cathie Wood旗下方舟投資（ARK Invest）卻一同減持Tesla（美：TSLA），似是在先行鎖定利潤，以控回調風險。



Tesla周四收市報754.86美元，升至近4月14日780.79美元的阻力位。Cathie Wood旗下三隻基金連續兩日沽出Tesla。在周三，她賣出Tesla 14.27萬股，達1.08億美元，這三隻基金周四又沽出4.09萬股，兩天共計出售18.36萬股，套現達1.39億美元。

不過，Tesla仍然是其ARKK最重要持倉之一，佔比達10.57%。今年2月初環球科技股回吐，Tesla在2月23日最低見619美元，Cathie Wood 當日撈25萬股Tesla，再到3月5日低見539.4美元，她又再出手撈多1.93萬股，而自7月以來，ARKK沽出了價值1.66億美元Tesla股份。故此，相信如今她的舉動是在高位沽出小部分Tesla，並進行波段交易（range trading），圖以走「長短棍」來賺取回報，而非看淡。

Cathie Wood早前接受訪問時，預計Tesla股價可達到3,000美元，認為Tesla的市場份額自2017年底以來不但沒有下降，反而大幅上升，其成功率正在上升，估計最快將在2025年交付500萬至1,000萬輛汽車。

近日不少大行均發出警告，指本輪美股大牛市即將面臨回調。

短線先鎖定利潤 投行警示回調風險

然而，Tesla和比特幣實為市場風險指標之一。現時連「最牛」的好友都先行減持，或意味現價短線再升的空間不大，並先行鎖定部分利潤，而後市也要提防回調風險。

近日不少大行均發出警告，指本輪美股大牛市即將面臨回調。高盛、摩根士丹利和花旗的策略師均認為Delta變種病毒株蔓延、全球經濟復甦疲軟、央行退出刺激政策等，都會帶來風險，可能會打亂股市升勢。

值得留意的是，投資者槓桿極高，如一旦股市回吐，將造成急於平倉而短暫急跌。花旗Chris Montagu牽頭的策略師也警告，即便是出現小幅回調，也可能因好倉被強制平倉而放大。投資者的持倉已經變得極度看好，標普500指數好倉與淡倉的比例接近10比1，其中一半的好倉可能因指數下跌2.2％就面臨損失。

另外，摩根士丹利將其對美國股市下調至「減持」評級，並將全球股票評級調整至「等同比重」，原因是10月底的經濟成長面臨「巨大風險」。而瑞信則因股市極端估值和監管風險等因素，維持對美股的「小幅減持」建議。

事實上，據美國金融監管局（FINRA）公布數據，融資餘額由6月份創紀錄的8,820億美元下降到7月份的8,440億美元，下跌4.3%。美國銀行發現，融資餘額已經由最高位減少，這可能是美股即將走弱的信號。這證明投資者正開始減槓桿以控制風險。