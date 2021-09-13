恒指低收392點再失10天線　美團、阿里齊挫逾4%　三桶油逆市走強

美股上周五三大指數均下跌，恒指上周六夜市期指收報25963點，跌178點，較上日恒指收市低水243點；亞太區股市今早靠穩，「黑期」今早最新挫逾兩百點，在25900點附近，料港股今早低開且下試26000點。



【16:10】美團、阿里齊挫逾4%

恒生指數尾段跌幅收窄，最終收報25813點，全日跌392點，成交額1,503億元。恒生科技指數跌2.3%，報6595點。恒生國指收報9238點，跌147點或1.58%。

科技股大幅回吐，美團（3690）全日瀉4.5%，收市報247.8元；阿里巴巴（99988）亦跌4.2%，收報160.8元；騰訊（0700）跌2.4%，收報478元；小米（1810）跌2.9%，收報23.4元。

思摩爾（6969）全日插15.3%，收報35.25元。

接二連三爆危機的恒大（3333）全日瀉跌近7%，收市報3.37元；恒大物業（6666）跌2.55%，收報4.58元；恒大汽車（0708）亦瀉7%，收報5.15元。

「三桶油」逆市造好，中石油（0857）全日升近5%，收市報3.58元，為全日升幅最好的藍籌。中石油（0833）漲2.7%，收報8.29元；中石化（0386）亦升2.3%，收報3.93元。

受惠理財通，中銀（2388）全日升1.03%，收報24.5元；中國銀行（3988）亦升1.06%；建行（0939）微升0.52%。

濠賭股跑輸，金沙中國（1928）全日插5.5%，收市報25.1元；銀娛（0027）跌5.12%，收報50元。

【14:30】和黃醫藥升逾3%

恒生指數跌幅收略窄，現報25688點，跌525點或2%；恒生科指報6550點，跌198點或2.94%。

和黃醫藥（0013）升逾3%，高見63.65元；該公司公布，國家藥監局藥品評審中心將HMPL-689納入突破性治療藥物品種，用於治療復發或難治性濾泡性淋巴瘤。

中石油（0857）續造好，現飆5.5%，高見3.6元，成交額5.88億元。

【13:07】阿里瀉逾6% 失守160元大關

恒生指數午後跌幅擴大至逾600點，最新報25592點，跌613點或2.34%。

阿里巴巴﹙9988﹚ 午後成交大升下，失守160元大關。該股最新報157.2，大瀉6.4%，成交額升至20.44億元。

美團（3690）同樣挫7.4%，報240.2元；騰訊（0700）插3.8%，報471.2元。

【12:05】三桶油逆市上揚

港股疲弱，恒生指數半日最低見25660點，最多跌545點，半日挫519點或2%，午報25686點，大市成交額807.9億元；恒生科指午報6557點，跌191點或2.83%；恒生國指午報9199點，跌187點或2%。

「ATM」拖累港股大瀉308點，美團（3690）半日挫6.32%，午報243元；阿里巴巴（9988）亦挫4.5%，午報160.4元；騰訊（0700）亦跌3.7%，午報472元。小米（1810）亦瀉3.3%，午報23.3元。

銀娛（0027）半日大瀉5.9%，午市收報49.6元，成交額達5.15億元；金沙中國（1928）跌5.5%，午報25.1元；藥明生物（2269）亦挫5.6%，午報111.9元。九龍倉置業（1997）亦跌5.5%，午報38.9元。

李寧（2331）半日亦跌近5%，午報99.6元；安踏（2020）亦瀉4.4%，午報159.5元。

「三桶油」逆市造好，中石油（0857）半日漲3.8%，午報3.54元，暫為表現最好的藍籌。中海油（0883）亦升1.6%，午報8.2元；中石化（0386）漲1.6%，午報3.9元。

SOHO中國（0410）半日大插34.9%，午報2.28元，創30天新低。

【11:15】體品股全線下挫

恒生指數維持跌幅約500點，現報25696點，跌508點或1.94%。恒生科指亦插2.86%，報6555點。

體品股李寧（2331）曾瀉逾半成，一度失「紅底股」，低見99元；最新報100.1元，仍跌4.5%。特步國際（1368）挫逾7%，報13.4元；安踏體育（2020）跌4.4%，報159.4元；中國動向（3818）跌1.02%，報0.97元；中國非凡（8032）挫逾5.9%，報1.59元。

【10:40】藍籌金沙中國挫逾半成

濠賭股全線下挫，金沙中國（1928）跌幅擴大至5.3%，報25.15元；銀娛（0027）亦跌4.6%，報50.25元；新濠國際（0200）瀉4.5%，報11.58元；澳博（0800）跌4.4%，報6.97元；美高梅中國（2282）插3.8%，報7.9元；永利（1128）跌3.2%，報9.15元。

【10:30】恒生指數曾跌500點

恒生指數曾跌500點，低見25690點，最新報25742點，仍跌463點或1.77%。

科指亦跌2.63%，報6570點；ATM受壓，美團（3690）跌5%；阿里巴巴（9988） 跌逾4%；騰訊（0700） 跌逾3%。

【10:07】港股早段最多跌480點

港股早段最多跌480點，低見25725點，恒指最新跌455點，報25750點；科指跌2.5%，報6580點。大市成交額暫為369.9億元。

「三桶油」逆市上升，中石油（0857） 升2.6%；中海油（0883）升1%；中石化（0386） 升1.04%。

【10:00】有色金屬繼續炒上 中鋁曾抽高逾12%

有色金屬繼續炒上，上周鋁價創十年新高，倫敦金屬交易所期鋁合約價格亦創2011年初以來的最高水平。中國鋁業（2600）早段抽高12.3%，高見7.49元，現造價7.41元，仍升11.1%，成交額4.23億元。

中廣核礦業（1164）漲18.3%，報1.1元；中國宏橋（1378）升4.8%，報14.02元；俄鋁（0486）漲6.7%，報7.66元；五礦資源（1208）升7.8%，報4.3元；江西銅業（0358）升4.6%，報17.88元；洛陽鉬業（3993）升2%，報2.58元。

【09:40】恒指早段跌逾400點

恒生指數最新跌412點或1.58%，報25793點；恒生科指報6599點，跌148點或2.2%。

恒大系下跌，恒大（3333）跌逾4.4%，恒大物業（6666）挫3%，恒大汽車（0708）跌4.8%；恒騰（0136）插2.7%，報3.2元。

思摩爾 （06969） 曾挫逾18%，34.05元，現報34.6元，仍跌逾16%。

【09:20】港股三大指數低開

恒生指數低開320點或1.22%，報25885點；恒生科指低開99點或1.48%，報6648點；恒生國指報9258點，跌128點或1.37%。大市成交額暫為23.28億元。

科網股上周五反彈，今日普遍回吐。騰訊（0700）低開2.04%，報480元；公司上周五收市後公告再度回購21萬股公司股票，耗資約1.02億港元；美團（3690）低開3.16%，報251.2元；阿里巴巴（9988）插3.8%，報161.5元。

其他相關股，網易（99999）微跌0.38%，報137.2元；快手（1024）跌1.9%，報95.6元；嗶哩嗶哩（9626）亦跌1.3%，報650元；百度（9988）挫1.3%，報160元；京東（9618）跌1.93%，報315元。

滙豐（0005）開跌1%，友邦（1299）跌0.6%，平保（2318）挫1.5%，報59.1元。

廣汽集團（2238）低開1%，報9.28元；其公司公布首8個月汽車銷量132.9萬輛，同比增長11.80%。