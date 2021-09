新世界發展 (0017) 執行副主席兼行政總裁鄭志剛,剛於社交平台Instagram(IG)上載一則限時動態,其中一段影片展示他正與一隻機械手「握手」,以示「你好嗎?(How are you?)」。

鄭志剛在帖文發表指,周大福珠寶(1929)一直在深度研究機器人、鑽石加工和智能零售等領域處於領先地位,從製造過程,到物流全方位都滲透著智能(AI)的原素來運作。

他更續指,「到2025年,一半的年產量(約1,800 萬件珠寶)將會通過智能製造,和自動化生產,將有效提高每年生產力30%。」(By 2025, 50 percent of annual production (18 million pieces of jewelry)will be produced through smart manufacturing and automation, increasing 30 percent of productivity annually.)