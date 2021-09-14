港股全日大瀉311點　恒指成份股僅3隻上升　中石油漲近4%冠藍籌

內地監管不斷，科技股昨日大幅回吐，拖累恒指幾乎嘔突上周五的升幅，跌勢中資源股仍能跑出。隔晚美股道指反彈終止五連跌，收市報34869點，升261點或0.76%，標指亦微升10點或0.23%，收報4468點；惟以科技股為主的納指微跌9點，收報15105點。



截至今早9時10分，「黑期」升約100點在25850點附近，料港股重試10天線（約25946點）。油價受消息造好，紐約10月期油收報每桶70.45美元，升0.73美元或1.1%；倫敦11月布蘭特期油收報每桶73.51美元，升0.59美元或0.8%，或可留意油股。



【16:10】恒大系全日暴跌

港股早段反覆，午後跌幅突擴大，最多曾跌436點，低見25377點，全日則跌311點或1.2%，收市報25502點，大市成交額達1,409.45億元。

恒指成份股僅3隻股份上升，中石油（0857）為表現最好的藍籌，全日升3.91%，收市報3.72元，比亞迪（1211）回勇，收市報263元，全日升2.7%；藥明生物（2269）升2.8%。

恒大系再度成為焦點，中國恒大（3333）失守3元，全日插11.9%，收市報2.97元；恒大物業（6666）亦險守4元，跌12%，收報4.03元；恒大汽車（0708）勁瀉24.7%，收報3.88元；恒騰（0136）亦瀉10.13%，收市報2.75元。

科技股方面，騰訊（0700）跌1.09%，收報472.8元，成交額88.54億元；美團（3690）跌1.13%，收報245元；阿里巴巴（9988）跌1.56%，收報158.3元；小米（1810）跌0.64%，收報23.25元。

快手（1024）全日倒跌2.4%，收市報97.7元。

汽車股比亞迪（1211）回勇，收市報263元，全日升2.7%；長汽（2333）漲3.7%，收報33.6元；廣汽（2238）則跌2.5%，收報8.16元；吉利（0175）瀉1.12%，收報26.5元。

【14:42】恒生指數續插424點

恒生指數續插424點或1.64%，報25389點；恒生科指跌逾2%，報6461點。

中國恒大（3333）續插近12%，報2.97元，穿3元。

【14:25】恒指跌幅擴大至逾300點

恒指跌幅擴大至逾300點，報25511點；恒生科指跌86點或1.31%，報6508點。

騰訊（0700）跌1.1%，阿里巴巴（9988）跌1.7%，美團（3690）跌1.6%，小米（1810）亦跌1.06%。

【13:14】恒大汽車瀉逾22%

恒生指數午後倒跌47點或0.18%，報25766點。恒生科指跌1點，報6593點。

恒大（3333）午後跌幅加劇，現跌10.7%，報3.01元；恒大物業（6666）插9.2%，報4.16元；恒大汽車（0708）瀉逾22%，報4.01元。

【12:05】港股半日反覆

港股反覆，恒生指數半日跌12點或0.05%，午報25800點；恒生科指則微升2點，午報6597點；恒生國指午報9208點，跌30點或0.33%；大市成交額達683.64億元。

恒大系續尋底，中國恒大（3333） 瀉近一成，午報3.04元；恒大汽車（0708）插22.7%，午報3.98元；恒大物業（6666）跌8.3%，午報4.2元。

三桶油續揚，其中，中石油（0857）升勢最強，半日升5.3%，午報3.77元，暫為表現最好的藍籌；中海油（0883）升1.6%，午報8.42元；中石化（0386）升1.02%，午報3.97元。

汽車股普遍迥好，比亞迪（1211）半日升4.2%，午報266.8元；長汽（2333） 升4.6%，午報33.9元；廣汽（2238）微升0.4%，午報8.4元；吉利（0175）亦微漲0.19%，午報26.85元。

阿里健康（0241）半日挫3.8%，午報12.14元，暫為表現最差的藍籌。

【11:32】中國恒大插逾一成

中國恒大（3333）插逾一成，低見3.02元，成交額達2.52億元。恒大物業（6666）挫7.6%，報4.23元；恒大汽車（0708）瀉近兩成，現報4.14元。

恒生指數最新跌18點或0.07%，報25794元。

【10:35】銅鋁股齊回吐

恒生指數轉升10點或0.04%，報25824點。恒生科指亦轉升15點，報6610點。

美團（3690）跌0.6%，騰訊（0700）轉升0.9%，阿里巴巴（9988）亦微跌0.7%。

快手（1024）升1.8%，報101.9元。

藥明生物（2269）反彈2.3%，報117.9元。

中石油（0857）升逾3%，報3.69元。

中鋁（2600）及江銅（0358）回吐逾4%。

汽車股回升，比亞迪（1211）升3.4%，報264.6元；吉利（0175）則跌0.4%；長汽（2333）漲近半成；廣汽（2238）亦漲1.2%。

【10:09】澳至尊復牌 曾飆近七成

因公眾持股量不足、停牌近一年半的澳至尊（2031）今早復牌，一度狂升68%，高見0.47元；最新仍升32%，報0.37元，成交額587萬元。

澳至尊大股東早前以0.23元，配售1.37億股予21名承配人，持股已由73.82%減少至55.82%，令公眾持股量恢復最低要求。

【10:00】港交所逆市升近1%

港交所（0388）逆市向好，升近1%，曾高見514.5元，最新報512.5元，仍升0.88%，成交額4.24億元。

【09:45】恒大系續尋底 恒大汽車插17%

恒指倒跌145點或0.56%，報25668點。

恒大系續尋底，恒大（3333）插8%；恒大物業（6666）亦挫5.5%，報4.39元；恒大汽車（0708）跌17%；恒騰（0136）瀉4.9%。

中國鋁業（2600）回吐4.7%，報6.87元；俄鋁（0486）亦跌4.4%，報7.46元。

【09:20】恒生指數高開13點

恒生指數高開13點，報25827點。恒生科指彈升26點或0.4%，報6621點。恒生國指開報9245點，升7點。大市暫成交額24.24億元。

騰訊（0700）低開0.34%，報476.4元；阿里巴巴（9988）低開0.25%，報160.4元；美團（3690）平開，報247.8元；京東（9618）則高開1.5%，報318元；小米（1810）微升0.43%，報23.5元。

快手（1024）高開1.9%，報102元。

昨日造好的「三桶油」持續向上，中海油（0883）微漲0.7%，報8.35元；中石油（0857）升1.4%，報3.63元；中石化（0386）亦升0.76%，報3.96元。

債務風波持續的恒大（3333）插4.45%，報3.22元；恒大物業（6666）亦挫4.15%，報4.39元；恒大汽車（0708）跌2.9%，報5元；恒騰（0136）低開0.3%，報3.05元。