恒指以高位收升252點　全周仍累跌1285點　缺北水下成交近二千億

美國零售銷售數據出乎意料地錄得增長，觸發債息攀升，美股隔晚比較波動，三大指數漲跌不一，道指收市仍跌63點，報34751點；標指回吐0.16%，收報4473點；納指先跌後升0.13%，收報15181點。



美國10年期國債上漲2.62%，報1.338；美元呈強，金價隨即下降，跌至1個月低點。紐約現貨金價曾瀉49美元低見每盎斯1745.15美元，收市續挫2.26%，報1753.7。那邊廂，港股連跌四日累計逾1500點，相信反彈乏力，今早「黑期」靠穩，料恒指會在區間徘徊。



【16:10】恒指以高位收升252點

港股先跌後升，恒生指數收升252點或1.03%，以全日高位收市報24920點，本周累跌1285點。大市成交額達1,938.31億元。

恒生科指收升219點或3.52%，報6452點；科技股造好，騰訊（0700）全日漲2.4%，收報461.8元；美團（3690）升3.5%，收報240.8元；京東（9618）漲4.6%，收報307.4元；阿里巴巴（9988）亦升2.24%，收報240.8元；快手（1024）漲6.2%，收報100.8元；百度（9888）收報2.38%，收報159.1元。

平保（2318）全日挫逾5%，收報54.5元，成交額達57.16億元。

百濟神洲（6160）尾段抽升，全日收升20.3%，收報278.6元。

阿里健康（0241）全日漲8.88%，收報12.02元；京東健康（6618）大漲9.5%，收報79.95元；藥明生物（2269）漲5.8%，收報123.1元。

李寧（2331）全日亦升5.5%，收報104.9元；安踏（2020）亦漲3.1%，收報156.7元。

【14:42】平保跌幅收窄至6%

恒生指數午後升幅維持逾百點，現報24775點，升107點或0.44%。

平保（2318） 跌勢略喘定，跌幅收窄至6%，報53.9元。

本港地產股逆市向下，恒地（0012）跌近3%；新地（0016）跌0.7%；新世界 （0017） 跌逾3%，破底低見33.35元；信置 （0083） 跌逾1%；長實 （1113） 跌逾2%。

【12:00】美團漲近4%撐市

港股反覆向上，恒生指數中午收報24765點，半日升97點或0.4%；恒生科指午報6415點，升182點或2.93%；恒生國指午報8885點，升79點或0.9%；大市半日成交額737.74億元。

金融股滙豐（0005）半日跌1.9%，午報39.25元；平保（2318）挫7.4%，午報53.15元；友邦（1299）跌1.36%，午報86.9元；建行（0939）亦跌0.71%，午報5.62元。

美團（3690）半日升3.7%，午報241.2元；騰訊（0700）升2.2%，午報461元；阿里巴巴（9988）則跌1.65%，午報154元。

恒大（3333）跌11.78%，午報2.32元；恒大汽車（0708）急瀉13.3%，午報3.06元；恒騰（0136）亦跌0.78%，午報2.54元；恒大物業（6666）則升8.05%，午報4.43元。

【11:33】恒生指數升逾百點

恒生指數最新報24789點，升121點或0.49%。恒生科指最新升181點或2.91%，報6414點。

京東健康（6618）大漲逾7%，報78.2元；阿里健康（0241）亦漲逾7%，報11.84元。

藥明生物（2269）升4.9%，報122.1元。

【10:53】中國恒大插逾一成

恒指升幅收窄，現報24697點，升29點或0.12%。恒生科指報6361點升128點或2.06%。

中國恒大（3333）插逾一成，低見2.35元，現報2.36元；恒大汽車（0708）瀉11.6%，報3.12元。恒大物業（6666）則升6.5%，報4.37元。

蒙牛乳業（2319）升3.01%，報49.6元。

平保（2318）大瀉近半成，報54.55元。滙豐（0005）跌2.13%，報39.15元。

【10:17】美團、騰訊撐市升逾2%

科技股撐市，騰訊（0700）、美團（3690）均升逾2%，惟阿里巴巴（9988）亦倒升0.2%，早段低見150.2元，現報151.8元，成交額7.61億元。

恒生指數最新升78點或0.32%，報24746點。恒生科指亦漲128點或2.07%，報6361點。

【10:10】物管股普遍彈升 恒大物業抽升逾9%

內房股中國恒大（3333）續跌2.53%；中海外（0688）下跌1.6%；萬科（2202）則升0.21%；華潤置地（1109）亦升1.09%；碧桂園（2007）彈升4.5%。

物管股普遍彈升，恒大物業（6666）現升9.3%，報4.48元；融創服務（1516）漲7.13%，報14.12元；雅生活（3319）亦上揚5.9%，報28.6元；世茂服務（0873）漲7.16%，報14.66元。

【09:47】恒指倒升

恒指現倒升12點，報24680點。

【09:38】恒指開市後即插243點 低見24424點

恒指開市後即插243點，低見24424點，最新報24514點，跌153點或0.62%。恒生科指現報6262點，升29點或0.48%。

平保（2318）開市後瀉逾3%，低見55.4元，現報55.7元。友邦（1299）亦跌0.7%，報87.5元。

ATM向上，美團（3690）上漲0.86%，報234.6元；阿里巴巴（9988）則跌0.5%，報150.8元；騰訊（0700）亦上揚0.6%，報453.6元。

金沙中國（1928）續插近5%，報14.74元。

融創（1918）倒升4.22%，報14.3元；恒大（3333）下降4.2%，報2.52元；恒大物業（6666）反升7.3%，報4.4元。恒大汽車（0708）無升跌，報3.53元。

【09:20】恒生指數低開76點

恒生指數低開76點，報24589點；恒生科指開升7點，報6240點；恒生國指開報8791點，跌13點，大市成交額達31.77億元。

濠賭股，金沙中國（1928）續跌2.8%，報15.06元；銀娛（0027）平開，報39.1元。

騰訊（0700）昨日再度回購23萬股，涉資1.03億元，今早股價開跌1.15%，報445.8元；小米（1810）亦回購435萬股，涉資9809.08萬元，股價則開升0.66%，報22.8元。

美團（3690）開跌0.77%，報230.8元；阿里（9988）跌0.6%，報150.6元；網易（9999）跌1.2%，報130元；快手（1024）則升0.74%，報95.6元。

滙豐（0005）開跌0.75%，報39.7元；平保（2318）開跌1.6%，報56.5元。