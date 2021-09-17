內房債務惹關注　企業若違約點處理？　債券投資者須留意｜伍禮賢

隨著近年內地出現債務違約的事項發生越趨頻繁，市場對企業出現違約後能否全身而退，或者何去何從亦更為關注。事實上，企業違約發生後，將視乎違約程度、發行人財務狀況、債權人權利狀況等因素，去斷定處置方式。

債券違約後 企業主要出路有三

債券出現違約後，企業的主要出路一般包括以下幾種，其一是自主協商。在這個層面下，最終較常見出現的解決方案為債券交換（即以新債券發行去取代原來的舊債券），或者折價收回（即拿回部分本金的現金清償方案）。

一般而言，沒有國資背景的民營企業在被債權人提出以法律途徑解決問題前，會傾向於先用以自主協商方式解決。過程中，發行人可以就後續的償債安排，與債權人協商，達成共識，包括制定具體的債務重組方案等。根據發行人和債權人協商的結果不同，償債安排亦有所不同，當中將原有債權置換為新債權、現金、股權以及混合資產為近年較常見的處置方式。例如，去年出現債務違約的天津物產（ Tewoo），其中一種採用的就是自主協商的途徑。

債券出現違約後，企業的主要出路一般包括以下幾種，其一是自主協商。（資料圖片）

如果債權人、債務人雙方没法就債務問題達成一致，在債務人經營狀態瀕臨破產的情況，那麼企業的第二個出路就是訴諸法律途徑來拆解困局，其具體形式例如求償訴訟、仲裁和破產訴訟等。而目前違約債券數量從實際情況來看，已通過相應程序解決的仍是較為有限。在這個層面下，較常見出現的解決方案包括司法重整。

知名例子如北大方正，重整方案有3個選擇︰一次性現金折價支付、部分現金支付加部分股權支付（亦即債轉股），以及部分現金支付加債券交換。對於一次性現金折價支付的方案，要債權人接受一個偏低的收購價，這種因債務重組而造成的折讓和損失，稱為Haircut（通常以%來表示，例如願意接受七成的Haircut，即是說可取回三成左右的債務價值）；對於債轉股方案，在股權退出市場的實踐中，仍然具有不確定性，包括企業債在轉股之後，需多長時間後經營狀況才好轉，並帶來預期的投資回報？等多長時間才可以離場？而債券交換，要考慮能否順利收回本息，如果新債券由其他發行人發行，亦應考慮新發行人的財政狀況及背景等。因此不保證完全解決公司面臨的困境，如若經營不善，將難以避免債務危機的再次出現。

最終方案：破產清盤

如若上述途徑仍未能達至解決違約問題，那麼最終有機會導致第三種情況出現──企業走向破產清盤。所謂清盤，是指一種法律程序。這一連串過程是停止公司的生產運作﹑在短期內出售所有資產（如生財工具的機械、辦公室、工廠和物業）套現後，依先後次序償還債項，再按法律程序宣佈公司解散。

清盤人會為變賣資產計算，在付清所有費用，包括法律上支出﹑清盤所需費用﹑員工薪金等責任後，再分配給優先債權人﹑有抵押債權人後，剩餘的才輪到債券持有人，侯時漫長，而且資不抵債情況令可取回的價值更少。要說近年在上市公司層面出現這種例子的，則是已被除牌的新昌集團。

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*本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份