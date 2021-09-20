投資者避險情緒升溫　資金泊入美元及美債　道指期貨曾挫近600點

環球投資市場前景不明朗，觸發歐美投資者避險意識大幅提高，資金流入作為避險貨幣的美元﹑日圓及瑞士法郎，同時債券亦獲投資者追捧，美國10年期債券孳息回落至1.33厘。反觀股票等風險資產亦遭到投資者拋售，其中美國道瓊斯指數期貨更大跌582點。

道指期貨最新報34054點，跌530點，標準普爾期貨最新報4374點，跌58點，納指期貨最新報15177點，跌155點。

歐洲股市亦普遍下挫，德國DAX指數最新報15139點，跌350點，英國富時指數最新報6849點，跌113點，法國CAC指數最新報6429點，跌140點，意大利MIB指數最新報25142點，567點。

資金流向避險資產，美匯指數曾高見93.45，最新報93.35，升0.16%。歐元兌美元最新報1.1715，跌0.09%，英鎊兌美元最新報1.3697，跌0.32%，澳元兌美元最新報0.7239，跌0.36%，美元兌加元最新報1.2823，升0.46%，美元兌日圓最新報109.64，跌0.26%，美元兌瑞士法郎，最新報0.9309，跌0.15%。

黃金亦成為投資者吸納對象，現貨金每盎司最新報1,760.06美元，升0.33%；紐約期金每盎司報1,759.1美元，升0.44%。