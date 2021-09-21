《彭博》：美股陷大幅波動　恐慌指數急升四成　華爾街早有準備

周一美股大幅收跌。道指跌逾600點，盤中一度下跌近1,000點。衡量市場恐慌程度的CBOE波動率指數大幅攀升。

截至收盤，道指跌614.41點，或1.78%，報33970.47點；納指跌330.06點，或2.19%，報14713.90點；標普500指數跌75.26點，或1.70%，報4357.73點。

受到多種因素綜合影響，衡量市場恐慌程度的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）一度上漲超過40%，創5月中旬以來新高。

道指遭受了2020年10月28日以來的最大單日跌幅，盤中該指數一度下跌971點。標普500指數遭受了近11個月來的最大日跌幅，11大組成板塊跌幅均超過1%。

據《彭博》報道，標普500指數連續數月上漲，期權交易員卻甘願掏錢對沖下跌風險，一直讓華爾街倍感困惑。現在這些對沖活動看起來無比明智。

隨着估值警報拉響，先前因擔心Delta毒株蔓延和經濟刺激措施收縮而建立的防禦性衍生品倉位規模龐大。一項衡量股市風險對沖頭寸的指標升至2018年2月「波動性末日（Volmageddon）」以來最高。

Prosper Trading Academy首席執行官Scott Bauer表示，「從更宏觀的角度看，我們已經為下行做好了準備。我們在QQQs建立看跌期權和下行保護已經有很長一段時間，也通過買入上行看漲期權在VIX上這樣做。」他分別是指一支著名科技交易所交易基金（ETF）和Cboe波動率指數。

期權交易員渴望的不僅是短期保護。最大一支跟蹤標普500指數的ETF的1年期與1個月期隱含波動率之差9月20日升至接近9年高位。

Aegon Asset Management的投資經理Colin Finlayson表示，「鑑於標普指數的估值已經很高，如果有什麼因素會促使指數大幅下挫，將湧現出大量避險需求和對債券的需求。股市漲得越高，下跌可能性就越大。如果說會有什麼意外，向下的可能性更大。」