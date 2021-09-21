濠賭股｜澳門博彩法諮詢發言　銀娛︰認同賭牌批給質比量更重要

澳門博彩法諮詢自上周宣佈以來，隨即引起廣泛討論，賭股亦經歷一輪洗倉潮。銀娛﹙0027﹚發言人、該集團高級副總裁林志成參與博彩法公開諮詢時表示，銀娛作為一間紮根本澳的愛國企業，完全明白透過審視及修訂博彩業的法律法規來完善法制建設，對澳門特區以至未來長遠穩定及可持續發展的重要性。

他續稱，在加強對行業監管的大前提之下，深思如何在配合行業發展需要、「世界旅遊休閒中心」的發展定位和粵港澳大灣區建設的發展戰略，以及應對新形勢以及外部和區域競爭的情況之間，取得一個良好平衡。

認同「質」比「量」更為重要

談及賭牌數量，林志成稱，對澳門博彩業的長遠發展，銀娛同意文本所提及的經營娛樂場幸運博彩的批給數量，「質」比「量」更為重要，以及需要著力推動非博彩元素項目，讓澳門在國際旅遊業以及博彩市場上更具競爭力。他指出，銀娛在澳門的現有項目已投放超過500億澳門元，亦計劃再投放多500億，發展澳門銀河的第三、四期，聚焦建設非博彩元素。

林志成又稱，同意諮詢文本中提出，需要重新檢視經營娛樂場幸運博彩的批給期限，以澳門整體的可持續發展作為全盤考量，並建議可以參考其他亞洲及國際博彩市場的做法，定下一個適合行業發展環境、以及澳門長遠穩定的期限，方便往後批給到期時，可以考慮及平衡包括就業市場的穩定性、投資者經營發展所需時間及對回報的合理期望，並同時容許特區政府根據現行的所有法律及法規，持續檢討行業發展的需要。

銀娛﹙0027﹚發言人指出，同意文本所提及的經營娛樂場幸運博彩的批給數量，「質」比「量」更為重要。﹙資料圖片﹚

就引入政府代表等 冀有更多細節

諮詢文本當中，有幾個諮詢重點，包括增加對承批公司監管的法定要求、引入政府代表，以及明確刑事責任及行政處罰制度等，林志成稱，期望可以獲得當中的更多資料及細節，包括如果引入政府代表，有關執行情況會否為行業帶來潛在影響，以及有關刑事責任及行政處罰制度的清晰定義等。「我們需要在配合行業發展需要、世界旅遊休閒中心的發展定位和粵港澳大灣區建設的發展戰略，以及應對新形勢以及外部和區域競爭的情況之間，取得一個良好平衡。」

林志成補充，澳門博彩業的成功之處，正正是由於澳門擁有一個安全的環境，而行業亦受到高度監管，而銀娛亦歡迎任何適當措施，進一步改善對承批公司、博彩中介人及合作人的審查機制。「在了解更多細節之後，會考慮提交更詳細的書面建議。銀娛將會全力支持及配合有關的諮詢工作，將澳門博彩業的優勢進一步擴展到其他的行業之上，充分發揮博彩與非博彩的聯動效應及機制，鞏固澳門在亞洲區內以至全球性的競爭優勢和能力。」