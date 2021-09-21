中國光刻機第一股將登陸科創板　國家大基金為股東

被稱為「光刻機第一股」的北京華卓精科在上周五（17日）於科創板成功過會。

據《中國基金報》9月21日報道，華卓精科有國家大基金入股，公司實控人為清華大學教授。

據悉，7月29日上會暫緩之後，華卓精科終於在上周五通過上會。此前上市委現場詢問了有關其光刻機雙工件台的產業化前景、其技術研發是否依賴清華大學、以及2019年和2020年第四季度的大額銷售收入等事項。

該公司為中國首家，也是世界唯二可自主研發並實現商業化生產的光刻機雙工件台供應商，主營業務為光刻機雙工件台、超精密測控裝備整機以及關鍵部件等衍生產品的研發、生產以及銷售和技術服務。

值得一提的是，聯席主承銷商中金公司是華卓精科的第八大股東，持股比例為3.06%。2019年3月，國家大基金一期子基金上海半導體裝備材料基金出資4,200萬元人民幣參與了華卓精科的增資，現持有其2.08%的股權。

清華大學教授為實際控制人

據悉，華卓精科的實控人是公司董事、核心技術人員、首席科學家朱煜，同時也是清華大學教授。

根據介紹，朱煜為公司董事、核心技術人員、首席科學家，直接持有公司8,573.29 萬股股份，佔公司總股數的35.72%。朱煜為艾西科技和艾西博鋭的普通合夥人、執行事務合夥人，艾西科技持有公司 5.19%股份，艾西博鋭持有公司0.26%股份。另外，徐登峰、張鳴、楊開明、尹文生、胡金春、穆海華、成榮7名股東，合計持有13.06%的公司股份，與朱煜保持一致行動關係。綜上，朱煜實際控制的股份比例合計為54.23%。朱煜為公司的控股股東、實際控制人，且報告期內朱煜實際控制人地位未發生變更。

據介紹，華卓精科長期專注於納米級超精密測控技術，是國內領先的集成電路製造裝備及其核心部件、精密/超精密運動系統及相關技術供應商，致力於在實現超精密機械與測控技術成果產業化的基礎上成為中國乃至全球卓越的精密科技公司。

國盛證券7月發布的研報表示，光刻機市場一直以來在全球設備市場中的比重都較高，具有較高技術難度，並且單台設備價值量也較高，屬於半導體制造設備的「皇冠」。