華爾街普遍認為是時候採取保守策略　料未來12個月標指平穩向上

據《新浪財經》綜合報道，媒體最新調查顯示，華爾街投資者們認為，隨着9月擔憂繼情緒續加劇，是時候將一些風險排除在外了。

此調查是本周對大約400名首席投資官、股票策略師、投資組合經理和媒體撰稿人進行了調查。當被問及他們願意為自己和客户接受什麼樣的市場風險時，超過四分之三的受訪者表示，現在是在股市中非常保守的時候了。

儘管投資者目前對市場持更為謹慎的看法，但他們仍認為未來12個月股市可能會走高。約一半的受訪者表示，標普500指數在未來12個月內將上漲5%以上。44%的人表示將基本持平，5%的人表示預計2022年會下跌。

在本周回調之後，標普500指數較9月初創下的歷史高點下跌了約4.2%。許多市場人士認為，市場正在經歷季節性疲軟。

Commonwealth Financial Network投資管理主管Brian Price表示，「過去幾周市場情緒似乎發生了有利於淡倉的變化。在一個相對平靜的夏季之後，市場參與者似乎希望減弱今年的漲勢。」

一些著名的策略師堅持看漲。Fundstrat聯合創始人Tom Lee認為，9月20日股市的暴跌對投資者來說是一個買入機會。摩根大通策略師Marko Kolanovic也稱此次拋售過度。

然而，華爾街最大的淡倉之摩根士丹利的Mike Wilson認為，隨着一些經濟指標開始惡化，標普500指數將出現20%的回調，這是一種「破壞性」的情景。

調查結果顯示，對於關注收益率的投資者來說，目前最好的策略是私人信貸。只有2%的受訪者認為美國國債可以提供有吸引力的收益。