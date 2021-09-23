「10月股災」前夕　港股或現技術性反彈　投資宜短炒為上｜許繹彬

恒大（3333）債務危機引發港股出現洗倉潮，單從港股點數來看，大市低位暫見23771點，重返去年3月新冠疫情失控所引發全球股災的水平，亦意味著去年港股的升幅幾乎化為烏有，而部份股份更創出52周新低。10月傳統「股災月」將至，投資者必須格外留神美股是否會出現大調整，而令港股再次反覆下沉。

恒大風波持續發酵，拖累港股出現「火燒連環船」的局面，同屬內房股更是「風聲鶴唳」，富力（2777）、融創（1918）、花樣年（1777）及新力（2013），於本周紛紛傳出公司資金鏈出現問題，後者在開市急跌並傳出主席失聯而突然「停牌」，令市場不只聚焦於恒大身上。加上由於市場出現信心危機，基金更憂慮與內房股相關的股份，如內銀、保險、物管股等，也可能會因內房股「爆煲」受牽連，而出現恐慌式「逃亡」，下瀉逾10%的情況更比比皆是。

與此同時，有外媒報道指，香港住屋供應長期失衡的問題，中央早前會見本港主要地產商，告知「遊戲規則已經改變」，要求合作解決住宅短缺問題，不容許囤地、壟斷行為；雖此言論未經證實，但已促使在過去股價一向穏健的香港地產及收租股，出現「血洗」的情況。儘管部份地產商代表表示對此言論從未有所聞，令相關股價稍作反彈，但大市已是人心惶惶，始終投資者沒有水晶球，未能預測下一次的「言論對象」是哪個板塊。

筆者認為，全球股市或多或少都受恒大的陰霾影響，日股因其政府退休金投資基金被指持有恒大債券而急挫，更有指是次事件將會成為「雷曼翻版」。雖然外間有很多聲音強調兩者並不能相提並論，但始終仍未聽到有一個官方「挽救良策」可令恒大事件停止發酵，因此較後時間港股仍會飄搖不定，但在下周期指結算前，大市跌勢可能略為喘定，或出現技術性反彈；而大型科技股或物管股可能會在技術性反彈時升幅較為顯著，但建議暫仍以短炒為上。較保守的投資者，建議可留意息率高的防守股，電能實業（0006）相信是選擇之列。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。