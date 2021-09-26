陳茂波：香港未來機遇離不開國家支持

財政司司長陳茂波今（26日）發表網誌稱，就國家外交部日前發表的《美國干預香港事務、支持反中亂港勢力事實清單》，揭示美國以刻意鼓動甚至直接介入的方式，作出卑劣行徑，企圖透過打「香港牌」以遏制中國的發展。

然而，他認為，自《香港國安法》的落實，香港由亂轉治，社會回復安寧和穩定，企業及商店也毋須面對暴力襲擊的恐嚇；外資或本地企業曾因暴力肆虐而對香港前景的顧慮，也隨《香港國安法》的落實得以掃除；完善選舉制度亦令香港邁向由治及興的階段。

陳茂波認為，香港的營商環境依然優良並充滿活力，前景機遇無限。（政府新聞處圖片）

客觀地看，他認為香港的營商環境依然優良並充滿活力，前景機遇無限。以金融市場為例，兩地市場互聯互通機制的逐步擴大，令金融服務及相關行業為之雀躍。從滬港通到深港通，全年的成交額由2014年的不到二千億元人民幣，增加至去年的逾十五萬億元人民幣。

此外，債券通「北向通」四年前開啟，讓境外企業可直接參與內地銀行間債市，上星期更迎來「南向通」，達致管道雙向流通。近期啟動的粵港澳大灣區「跨境理財通」更是資產管理業界期待已久的新舉措。過去十多年，互聯互通範疇擴闊、深化與持續的發展，印證着國家在管理好風險的前提下，持續改革開放、敢於創新。

中央加大力度扶持港創科發展

除金融服務環節外，兩地在產業合作發展上也正不斷的加強。以創科為例，中央加大力度從政策上扶持香港發展，在《十四五規劃綱要》進一步明確支持香港建設成國際創新科技中心，並把位處一河兩岸的河套深港科技創新合作區，列為大灣區四個重大合作平台之一，讓它成為其中唯一以科技創新為主題的重大合作平台。

陳茂波上周出席香港各界紀念辛亥革命110周年大會。

而最近出台的《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，其中一個重點是加快科技發展體制機制改革創新，並以人工智能、健康醫療、金融科技等香港具優勢的領域為焦點，大力發展港深科技研發的合作。

陳茂波認為，香港昔日的成功、現在的發展與未來的機遇都離不開國家的支持。香港是國家不可分割的一部份，有責任和義務維護國家的安全、領土完整和發展利益。而經濟社會發展及民生改善的工作，亦需要安定有序的社會環境才能得以展開。