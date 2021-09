懶理違約風險　有基金仍持恒大債　晨星︰將運氣與債務綁在一起

身陷債務危機的中國恒大(3333),早前發公告指將如期支付公司債「20恒大04」的利息,暫時緩解市場對出現付息違約的憂慮,惟據《彭博》統計,由9月開始到年底,單計債券,恒大便將要支付6.99億美元的利息。

翻查恒大中期報告,集團總負債近2萬億元人民幣,當中有息負債約5,700多億元人民幣,一旦違約,將對內地經濟以及投資者造成嚴重衝擊。不過市場似乎開始做好準備,據《晨星基金研究》(Morningstar)報告,追踪亞洲公司外收益公司債券的「ICE美銀亞洲美元高收益指數」,平均收益率從年初的7%飆升至12%,反映投資者拋售了部分中國企業債。

有部分基金經理早已表示,對恒大的情況已擔憂了一段時間,Pimco、Barings和T. Rowe Price等新興市場基金團隊,雖然對內地房地產市場仍有信心,惟至少自去年年中開始,一直避免或大幅減持對恒大的投資組合。

恒大早前要求管理層,以「保交樓」為目標。(公司圖片)

滙豐Alfred Mui:債務重組不利國際債權人

報告又引述滙豐銀行亞洲信貸主管Alfred Mui指,他對恒大同樣持謹慎態度,自今年年初一直保持對恒大及其附屬公司敞口遠低基準權重,至9月初更已沽清。他認為恒大通過甚常規業務去籌集資金的能力將受障礙,對流動性有負面影響;又預期恒大將進行多年的債務重組,或有利當地投資者而非國際債權人,使其美元債券回收價值太低,不值得參與。

有人看淡沽貨,亦有人繼續持有。報告形容,Bluebay、BlackRock、UBS及Ashmore的新興市場團隊,將他們的運氣與恒大債務綁在在一起。(have tied their luck to Evergrande’s debt)

Ashmore:料恒大債務重組機會較高

據《彭博》綜合截止今年6月底的數據,顯示總部位於倫敦、專注於購買新興市場債券的資產管理公司Ashmore Group Plc,持倉量達4.33億美元,或是持倉最大的外資行之一。《晨星基金研究》的統計顯示,Ashmore 有不少的基金仍持有恒大的債券,截至六月底,Ashmore Emerging Markets Short Duration Institutional ESFIX的恒大資產,佔總資產達 5.2%;其他多隻基金的敞口超過資產的1%。

報告引述團隊指,內地當局延長恒大利息支付期限,表明有序的債務重組比破產更有可能成為結果,雖然認為恒大事件對市場有影響,但仍然不太擔心對整個內房產生骨牌效應。

不過報告亦指出,團隊作風一向「激進」,曾參與對阿根廷和委內瑞拉等不良債務投資亦取得一定程度上的成功,因此認為團隊大膽的投資取態並不罕見。(Such bold bets are not unusual given the team’s aggressive investment style)

BlueBay :債價已反映違約風險

BlueBay Asset Management就繼續增持恒大債券,報告引述團隊認為目前債價已反映違約機會率,因此逐步開始將恒大敞口納入投資組合;又認為佳兆業、正榮及雅居樂等其他高收益企業仍將獲得良好支持,團隊已準備好一旦市場有穩定跡象,使開始進行投資。