恒指「第三隻腳」恐未見　三專家均劍指此支持位

恒指呈反覆尋底格局，分別在7月27日低見24748點，8月20日低見24581點，9月21日低見23771點。現時恒指重回二萬四關，技術分析上，恒指「第三隻腳」會否已出現，當中要考慮甚麼因素？專家分析指，在內外雙重夾擊之下，恒指「第三隻腳」恐要再跌得低一點才出現，三名專家均不約而同地劍指二萬三關支持。



港股反彈乏力，加上北水即將缺席，恒指今日曾一度升逾300點後收窄並倒跌，最後升16點，報24208點，成交額為1,489億元。香港股票分析師協會副主席郭思治接受訪問時表示，現時大市動力不足，又有恒大（3333）債務問題，恒指的移動平均線又是倒序地向下，其下級重要支持為23124點，即為去年9月25日低位。「目前很難說恒指是否已出現第三隻腳，大市在現時水平任你買，可是不見資金大舉進場，反而是卻步，預料後市有反彈無升幅，目前升不多、跌不多已是最好的情況。」

郭思治直言對大市看法偏向保守，加上認為美股在高位爭持已一段時間，如美股回落，將會拖低港股，「現時有持倉的或有資金的，可先按兵不動，即使有一注錢也先不要落注，現時亦不是溝貨的時機，反而更應保存實力，待市況轉好才作打算。」

郭思治直言對大市看法偏向保守，現應保存實力，待市況轉好才作打算。（資料圖片）

關焯照：債息升恒大債務令港股受壓

資金炒風極短，早前大升的電力股急回，航運、資源股又大幅回吐，內房彈起一日後便散，冠域商業及經濟研究中心主任關焯照接受訪問時表示，目前市場有兩樣比較肯定的是，美國長債息走高，以及恒大債務問題。

關焯照表示，在預計美國聯儲局將在11月宣布減少買債，加上疫情回落而促使勞動市場重新活躍之下，美國10年債息於年底前料會重上1.7厘至1.8厘，至少一定會高於3月時的1.77厘水平。而在美元走強下，新興市場將會難捱，港股亦因而受壓，而恒大問題一天未明朗，「預計第三隻腳會在更低水平才出現，如在23000關，如長債息升得急，恐更失23000關。」至於恒指於周三（29日）期結，他預計，恒指將在23800至24500間波動。

關焯照指美國長債息走高及恒大債務問題令港股受壓。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

盧駿匡：不需太悲觀 趁機建強勢股觀察名單

結好證券客戶投資組總裁盧駿匡接受訪問時指，參考2016年2月的18278點低位至2020年3月的21139低位，兩者底部相差約15.6%，而去年3月低位至去年9月低位23124點的底部幅度差距為9.4%，如以10%為計算，料大市或跌至23200水平，與早前的上周的23771點比較近，估計再大跌的機會不高，故不太悲觀。」

不過，他指，今日大市衝高回落，市場氣氛一般，加上未看見利好訊號，又未見資金流入哪個板塊，「現宜留意高於250天線的強勢股，並納入觀察名單，待新一浪升浪來時，便可見哪些是升市的領頭羊。」