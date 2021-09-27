內房股｜融創中國回購部份優先票據　涉本金3360萬美元

撰文：黃捷
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融創中國﹙1918﹚公布，截至9月27日，已在公開市場回購部分於2024年2月到期的優先票據，回購本金為3,360萬美元。

公司將根據2024年2月票據的條款及契約註銷已回購的票據。

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