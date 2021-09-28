中國首8個月規模以上工業企業利潤增49.5%

中國國家統計局網站9月28日消息，1月至8月份，中國全國規模以上工業企業實現利潤總額56,051.4億元（人民幣，下同），按年增長49.5%（按可比口徑計算），比2019年1月至8月份增長42.9%，兩年平均增長19.5%。

1月至8月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額17,748.5億元，按年增長86.9%；股份制企業實現利潤總額39,792.4億元，增長54.9%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額15,139.3億元，增長37.5%；私營企業實現利潤總額16,429.6億元，增長34.4%。

1月至8月份，採礦業實現利潤總額5,913.0億元，按年增長1.51倍；製造業實現利潤總額46,839.5億元，增長48.2%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3298.9億元，下降6.5%。

1月至8月份，在41個工業大類行業中，37個行業利潤總額按年增長，1個行業扭虧為盈，1個行業持平，2個行業下降。主要行業利潤情況如下：石油、煤炭及其他燃料加工業利潤總額按年增長24.71倍，石油和天然氣開採業增長2.65倍，有色金屬冶煉和壓延加工業增長1.78倍，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長1.56倍，化學原料和化學制品製造業增長1.45倍，煤炭開採和洗選業增長1.45倍，計算機、通信和其他電子設備製造業增長34.8%，電氣機械和器材製造業增長24.1%，通用設備製造業增長20.6%，非金屬礦物製品業增長16.8%，專用設備製造業增長15.6%，汽車製造業增長5.5%，紡織業增長2.3%，農副食品加工業下降4.0%，電力、熱力生產和供應業下降15.3%。

1月至8月份，規模以上工業企業實現營業收入80萬億元，按年增長23.9%；發生營業成本66.95萬億元，增長23.0%；營業收入利潤率為7.01%，按年提高1.20個百分點。

8月末，規模以上工業企業資產總計135.40萬億元，按年增長9.2%；負債合計76.38萬億元，增長8.4%；所有者權益合計59.02萬億元，增長10.2%；資產負債率為56.4%，按年降低0.4個百分點。

8月末，規模以上工業企業應收賬款18.12萬億元，按年增長12.1%；產成品存貨5.20萬億元，增長14.2%。

1月至8月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為83.69元，按年減少0.65元；每百元營業收入中的費用為8.39元，按年減少0.57元。

8月末，規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為91.5元，按年增加10.7元；人均營業收入為163.7萬元，按年增加31.6萬元；產成品存貨周轉天數為17.6天，按年減少1.8天；應收賬款平均回收期為51.6天，按年減少4.4天。

8月份，規模以上工業企業實現利潤總額6,802.8億元，按年增長10.1%。

國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，8月份採礦業、原材料製造業利潤按年分別增長1.84倍、39.6%，均明顯高於規模以上工業平均水平；兩年平均分別增長58.1%、36.0%，增速較上月（7月）分別加快24.0和4.4個百分點。受大宗商品價格總體高位運行推動，煤炭行業利潤按年增長2.41倍，增速較上月加快30.0個百分點；油氣開採行業利潤按年增長2.57倍；有色、化工行業利潤分別增長98.9%、66.5%。

朱虹解讀工業企業利潤數據時表示，總體來看，儘管受到散發疫情和汛情衝擊及同期基數較高影響，8月份規模以上工業企業利潤仍然保持穩定增長，企業經營狀況繼續向好。需要關注的是，局部地區仍有散發疫情，大宗商品價格總體高位運行、國際物流成本較高、晶片短缺等問題仍在推高企業成本，企業利潤持續穩定恢復面臨較多挑戰。下階段，要深化供給側結構性改革，落實落細大宗商品保供穩價、減稅降費、金融服務實體經濟等一系列政策措施，大力推動科技創新，加快構建新發展格局，暢通經濟社會循環，保持工業經濟平穩運行。