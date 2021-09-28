劉鑾雄捐千萬予海洋公園　甘比做「特使」籲應對氣候變化｜溫多娜

華人置業（0127）主席劉鳴煒自去年起當上海洋公園董事局主席，帶領海洋公園改革，務求吸引更多人入場！其父親、前華人置業主席劉鑾雄亦非常「撐場」，今日（28日）宣布，旗下「劉鑾雄慈善基金」，將分五年捐出1,000萬元，支持公園推行兩大保育計劃。

兩大保育計劃分別為「自然保育小先鋒」計劃及「氣候變化倡導」計劃，均從今年起至 2026年推行，為期五年。其中「自然保育小先鋒」計劃每年資助300名小四至小六學生參與多元化的保育活動，包括出席生態保育講座、探訪香港海洋公園的代表性動物及成為保育團體「OPCFHK 保育校友會」的會員等，目標是讓這1,500名小學生加強認識有關環境議題的知識及保育的重要性，透過他們設立於校園的「保育區」向其他同學及公眾傳播相關訊息。

「氣候變化倡導」計劃則是邀請慈善基金信託人之董事陳凱韻（劉太、甘比）化身「保育特使」，以身作則呼籲大眾採取即時行動來應對氣候變化問題。她將藉著拍攝宣傳短片、在其社交平台帳戶傳遞相關訊息、安排其多個物業擺放宣傳物品及親身視察瀕臨絕種生物等方式，期望令公眾更加了解及關注氣候變化及保育議題。慈善基金及保育基金預期，有關氣候變化的資訊可在社交平台上分享至目標受眾大約50萬人次。

慈善基金又透露，視推動環保為其重點工作之一，至今向不同環保團體及項目捐出接近2億元。